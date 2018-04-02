Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов России и Белоруссии.

Президент Белоруссии отметил, что за годы совместного строительства страны достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества, а «Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства».



Вместе с тем, по словам Лукашенко, реалии современности ставят перед Россией и Белоруссией «новые масштабные цели».



Александр Лукашенко: «Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран».



Белорусский лидер также напомнил, что на международной арене стороны выступают «консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности».



Александр Лукашенко: «Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз».



Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что «россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми».



Российский лидер также выразил уверенность, что «государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов».