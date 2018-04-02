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2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
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    «Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника. беспилотники, Бурятия, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника

    «Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника

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    • Фото: Геннадий Волобуев / vk.com
    «Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника

    «Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника

    «Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника
    • Фото: Геннадий Волобуев / vk.com

      • В «Почте России» заявили, что не имеют никакого отношения к запуску первого в стране почтового дрона, который после взлета разбился в Бурятии.

      В пресс-службе компании сообщили, что вся ответственность за крушение лежит на производителе беспилотника, а «Почту России» пригласили в качестве одного из гостей. Еще там рассказали, что табличка с надписью «Почта России» висела для «антуража мероприятия», цитирует представителя компании радиостанция «Говорит Москва».

      Ранее сообщалось, что в Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Как отмечает ТАСС, за запуском аппарата наблюдали глава республики Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Однако через некоторое время после взлета он врезался в здание и рухнул на землю. Столкновение дрона со стеной дома попало в объектив камер очевидцев произошедшего.

      смотретьПервый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета
      Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета
      Сообщается, что содержимое посылки не пострадало. В правительстве Бурятии подвели итоги опыта, назвал запуск неудачным, однако сообщили, что «это тоже результат». В скором времени состоится вторая попытка.

      Пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова: «Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками — ред), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась».

      В компании-производителе винят в случившемся нештатное отключение электроники. Прозвучала версия, что это могло произойти из-за множества точек Wi-Fi поблизости.

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