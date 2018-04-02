«Почта России» открестилась от разбившегося в Бурятии беспилотника

В «Почте России» заявили, что не имеют никакого отношения к запуску первого в стране почтового дрона, который после взлета разбился в Бурятии.
В пресс-службе компании сообщили, что вся ответственность за крушение лежит на производителе беспилотника, а «Почту России» пригласили в качестве одного из гостей. Еще там рассказали, что табличка с надписью «Почта России» висела для «антуража мероприятия», цитирует представителя компании радиостанция «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что в Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Как отмечает ТАСС, за запуском аппарата наблюдали глава республики Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Однако через некоторое время после взлета он врезался в здание и рухнул на землю. Столкновение дрона со стеной дома попало в объектив камер очевидцев произошедшего.
Сообщается, что содержимое посылки не пострадало. В правительстве Бурятии подвели итоги опыта, назвал запуск неудачным, однако сообщили, что «это тоже результат». В скором времени состоится вторая попытка.
Пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова: «Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками — ред), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась».
В компании-производителе винят в случившемся нештатное отключение электроники. Прозвучала версия, что это могло произойти из-за множества точек Wi-Fi поблизости.
Ранее сообщалось, что в Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Как отмечает ТАСС, за запуском аппарата наблюдали глава республики Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Однако через некоторое время после взлета он врезался в здание и рухнул на землю. Столкновение дрона со стеной дома попало в объектив камер очевидцев произошедшего.
Сообщается, что содержимое посылки не пострадало. В правительстве Бурятии подвели итоги опыта, назвал запуск неудачным, однако сообщили, что «это тоже результат». В скором времени состоится вторая попытка.
Пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова: «Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками — ред), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась».
В компании-производителе винят в случившемся нештатное отключение электроники. Прозвучала версия, что это могло произойти из-за множества точек Wi-Fi поблизости.
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