«Росконгресс»: на ПМЭФ-2018 будет продолжен диалог со Всемирным экономическим форумом

Стороны рассмотрели возможности для дальнейшего развития сотрудничества на форумном треке, в частности, в рамках Петербургского международного экономического форума и Всемирного экономического форума в Давосе.: «У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации „Русского дома“ в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет еще одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами. На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем».В 2018 году «Росконгресс» организовал «Русский дом» в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря подписанному на ПМЭФ-2017 меморандуму о сотрудничестве между фондом «Росконгресс» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум». Гостями «Русского дома» стали более тысячи человек.