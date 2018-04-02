Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    «Росконгресс»: на ПМЭФ-2018 будет продолжен диалог со Всемирным экономическим форумом

    комментировать
    «Росконгресс»: на <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> будет продолжен диалог со Всемирным экономическим форумом

    «Росконгресс»: на ПМЭФ-2018 будет продолжен диалог со Всемирным экономическим форумом

    «Росконгресс»: на <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> будет продолжен диалог со Всемирным экономическим форумом

    ПМЭФ-2018 станет еще одним примером успешного сотрудничества с организаторами Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев по итогам встречи в Женеве с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде.

    Стороны рассмотрели возможности для дальнейшего развития сотрудничества на форумном треке, в частности, в рамках Петербургского международного экономического форума и Всемирного экономического форума в Давосе.

    Александр Стуглев: «У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации „Русского дома“ в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет еще одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами. На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем».

    В 2018 году «Росконгресс» организовал «Русский дом» в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря подписанному на ПМЭФ-2017 меморандуму о сотрудничестве между фондом «Росконгресс» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум». Гостями «Русского дома» стали более тысячи человек.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru