Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    «Приятно вписать свое имя в историю»: Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ

    1 комментарий
    «Приятно вписать свое имя в историю»: Овечкин провел <nobr>1000-й</nobr> матч в НХЛ

    «Приятно вписать свое имя в историю»: Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ

    «Приятно вписать свое имя в историю»: Овечкин провел <nobr>1000-й</nobr> матч в НХЛ
  • Фото: Associated Press © 2018, Gene J. Puskar

    • Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и стал первым российским игроком, который достиг такого показателя, выступая за один клуб.

    Юбилейной для 32-летнего россиянина стала гостевая игра против «Питтсбурга». «Вашингтон» выиграл матч со счетом 3:1. После финальной сирены Овечкин заявил, что ему приятно оставить свое имя в истории НХЛ.

    Александр Овечкин: «Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю. Приятно, что твое имя останется в истории лиги».


    Овечкин стал седьмым отечественным хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ. Ранее эту отметку преодолели Сергей Фёдоров, Алексей Житник, Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Вячеслав Козлов и Сергей Гончар.

    За «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118).

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru