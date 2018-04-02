«Приятно вписать свое имя в историю»: Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел
1000-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и стал первым российским игроком, который достиг такого показателя, выступая за один клуб.
Юбилейной для 32-летнего россиянина стала гостевая игра против «Питтсбурга». «Вашингтон» выиграл матч со счетом 3:1. После финальной сирены Овечкин заявил, что ему приятно оставить свое имя в истории НХЛ.
Александр Овечкин: «Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю. Приятно, что твое имя останется в истории лиги».
Овечкин стал седьмым отечественным хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ. Ранее эту отметку преодолели Сергей Фёдоров, Алексей Житник, Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Вячеслав Козлов и Сергей Гончар.
За «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118).
Александр Овечкин: «Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю. Приятно, что твое имя останется в истории лиги».
It’s been a year of milestones for @ovi8. #OV1000 #NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/0pC3rQ8Ve2 pic.twitter.com/cQegb88Wb8— NHL (@NHL) April 1, 2018
Овечкин стал седьмым отечественным хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ. Ранее эту отметку преодолели Сергей Фёдоров, Алексей Житник, Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Вячеслав Козлов и Сергей Гончар.
За «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118).
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