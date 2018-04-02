Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета

В Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов
Улан-Удэ, однако через некоторое время после взлета потерпел крушение.
Как сообщает «Байкал Медиа Консалтинг», летательный аппарат врезался в стену дома. В СМИ появились фото с места крушения.
Представитель правительства Бурятии в интервью РИА Новости подтвердил эту информацию, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.
Правительство Бурятии: «Аппарат запустили по плану, он „встал“, а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента».
В свою очередь представитель компании, эксплуатирующей дрон, заявил, что произошел сбой в системе навигации. В зоне взлета обнаружили 103 источника Wi-Fi, они могли внести помехи.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.
Представитель правительства Бурятии в интервью РИА Новости подтвердил эту информацию, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.
Правительство Бурятии: «Аппарат запустили по плану, он „встал“, а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента».
В свою очередь представитель компании, эксплуатирующей дрон, заявил, что произошел сбой в системе навигации. В зоне взлета обнаружили 103 источника Wi-Fi, они могли внести помехи.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.
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