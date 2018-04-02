Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета

    7 комментариев
    • Фото: Геннадий Волобуев / vk.com
    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета

    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета

    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета
  • Фото: Геннадий Волобуев / vk.com

    • В Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов Улан-Удэ, однако через некоторое время после взлета потерпел крушение.

    Как сообщает «Байкал Медиа Консалтинг», летательный аппарат врезался в стену дома. В СМИ появились фото с места крушения.

    Представитель правительства Бурятии в интервью РИА Новости подтвердил эту информацию, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

    Правительство Бурятии: «Аппарат запустили по плану, он „встал“, а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента».

    В свою очередь представитель компании, эксплуатирующей дрон, заявил, что произошел сбой в системе навигации. В зоне взлета обнаружили 103 источника Wi-Fi, они могли внести помехи.

    Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.

    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета. беспилотники, Бурятия, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первый в России почтовый беспилотник разбился сразу после взлета. беспилотники, Бурятия, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru