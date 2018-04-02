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    У православных началась Страстная неделя. патриарх, православие, религия, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ православных началась Страстная неделя

    У православных началась Страстная неделя

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    У православных началась Страстная неделя

    У православных началась Страстная неделя

    У православных началась Страстная неделя

      Для православных христиан сегодня наступила Страстная седмица. Так называют неделю наиболее строгого поста перед Пасхой.

      В эти дни верующие вспоминают последние мгновения земной жизни и страдания Иисуса Христа. В первый день Страстной недели патриарх Кирилл провел богослужение в Малом соборе Донского монастыря столицы.

      В пасхальную ночь глава РПЦ совершит крестный ход и отслужит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

      А в канун Пасхи православные христиане в очередной раз станут свидетелями чуда — схождения Благодатного огня. Оно происходит ежегодно во время праздничной службы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Внутри храма находится небольшая часовня, где хранится Гроб Господень. Именно там и вспыхивает огонь. Его тут же передают верующим, которые выносят пламя на улицу в знак воскрешения Иисуса Христа.

      НТВ будет вести прямую трансляцию схождения Благодатного огня. Начало — 7 апреля в 13:15 по московскому времени.

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