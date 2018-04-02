Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  
    «Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника». артисты, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

    «Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

    комментировать
    «Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

    «Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

    «Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

      В Москве наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В этом году главное противостояние развернулось между двумя драмами о сложных человеческих отношениях — «Аритмией» Бориса Хлебникова и «Нелюбовью» Андрея Звягинцева. Оба этих фильма боролись за победу в самых престижных номинациях.

      На 31-й церемонии вручения премий Ника за 16 статуэток крылатой богини вступили в борьбу несколько десятков лучших фильмов прошедшего года.

      2017 год стал невероятно успешным для российского кино. Наши фильмы собрали 13 миллиардов в прокате, сумели потеснить Голливуд в кинотеатрах, но «Ника» — это про другое кино. В списках нет ни одного фильма-миллиардера, единственная картина представляющая блокбастеры, — «Салют-7».

      Такая дискриминация популярного кино — осознанный выбор академиков. Основная миссия старейшей — а главное, самой интеллигентной российской кинопремии — поддерживать новые имена, поощрять не эффекты, а образы, не бюджеты, а идеи.

      Андрей Кончаловский, президент киноакадемии «Ника»: «Есть такая разница между кино и кинематографом в том смысле, что кинематограф создан для людей, которые еще и читать умеют, а вот кино только смотрят».

      В кинематографических списках «Ники» нашлось место даже скандальной «Матильде». Фильм Алексея Учителя получил две «Ники» — за костюмы и работу художника. Но основная интрига церемонии — противостояние двух главных драматических фильмов года: «Нелюбви» Андрея Звягинцева и «Аритмии» Бориса Хлебникова. Обе картины рассказывают о зашедших в тупик отношениях, обе обласканы как зрителями, так и критиками.

      Название фильма Бориса Хлебникова прозвучало со сцены пять раз. Драма о жизни врачей среди пациентов и начальства получила награды за лучшие сценарную и режиссерскую работы, мужскую и женскую роли и главную награду — лучший фильм.

      Александр Яценко, актер, лауреат премии «Ника»: «Ожидал, но просто нам столько дали, что даже стыдно немного».

      Такое чувство легкого стыда за свою победу стало лейтмотивом 31-й церемонии «Ника». И даже Владимир Этуш, лауреат специальной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, получая награду, был полон самоиронии.

      Владимир Этуш: «Спасибо вам большое, я тронут. Я никогда не думал, что вы будете мне что-то такое давать».

      И, наверное, такое отношение к жизни и профессии Владимира Этуша лучше всего отражает суть церемонии «Ника». Ведь чтобы показать что-то, что действительно останется в памяти, нужно не только осознание своего гения, но и мысли о тех, кто рядом, и немного любви к ним.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru