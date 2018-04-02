«Аритмия» завоевала пять наград кинопремии «Ника»

В Москве наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В этом году главное противостояние развернулось между двумя драмами о сложных человеческих отношениях — «Аритмией» Бориса Хлебникова и «Нелюбовью» Андрея Звягинцева. Оба этих фильма боролись за победу в самых престижных номинациях.
На 31-й церемонии вручения премий Ника за 16 статуэток крылатой богини вступили в борьбу несколько десятков лучших фильмов прошедшего года.
2017 год стал невероятно успешным для российского кино. Наши фильмы собрали 13 миллиардов в прокате, сумели потеснить Голливуд в кинотеатрах, но «Ника» — это про другое кино. В списках нет ни одного фильма-миллиардера, единственная картина представляющая блокбастеры, — «Салют-7».
Такая дискриминация популярного кино — осознанный выбор академиков. Основная миссия старейшей — а главное, самой интеллигентной российской кинопремии — поддерживать новые имена, поощрять не эффекты, а образы, не бюджеты, а идеи.
Андрей Кончаловский, президент киноакадемии «Ника»: «Есть такая разница между кино и кинематографом в том смысле, что кинематограф создан для людей, которые еще и читать умеют, а вот кино только смотрят».
В кинематографических списках «Ники» нашлось место даже скандальной «Матильде». Фильм Алексея Учителя получил две «Ники» — за костюмы и работу художника. Но основная интрига церемонии — противостояние двух главных драматических фильмов года: «Нелюбви» Андрея Звягинцева и «Аритмии» Бориса Хлебникова. Обе картины рассказывают о зашедших в тупик отношениях, обе обласканы как зрителями, так и критиками.
Название фильма Бориса Хлебникова прозвучало со сцены пять раз. Драма о жизни врачей среди пациентов и начальства получила награды за лучшие сценарную и режиссерскую работы, мужскую и женскую роли и главную награду — лучший фильм.
Александр Яценко, актер, лауреат премии «Ника»: «Ожидал, но просто нам столько дали, что даже стыдно немного».
Такое чувство легкого стыда за свою победу стало лейтмотивом 31-й церемонии «Ника». И даже Владимир Этуш, лауреат специальной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, получая награду, был полон самоиронии.
Владимир Этуш: «Спасибо вам большое, я тронут. Я никогда не думал, что вы будете мне что-то такое давать».
И, наверное, такое отношение к жизни и профессии Владимира Этуша лучше всего отражает суть церемонии «Ника». Ведь чтобы показать что-то, что действительно останется в памяти, нужно не только осознание своего гения, но и мысли о тех, кто рядом, и немного любви к ним.
2017 год стал невероятно успешным для российского кино. Наши фильмы собрали 13 миллиардов в прокате, сумели потеснить Голливуд в кинотеатрах, но «Ника» — это про другое кино. В списках нет ни одного фильма-миллиардера, единственная картина представляющая блокбастеры, — «Салют-7».
Такая дискриминация популярного кино — осознанный выбор академиков. Основная миссия старейшей — а главное, самой интеллигентной российской кинопремии — поддерживать новые имена, поощрять не эффекты, а образы, не бюджеты, а идеи.
Андрей Кончаловский, президент киноакадемии «Ника»: «Есть такая разница между кино и кинематографом в том смысле, что кинематограф создан для людей, которые еще и читать умеют, а вот кино только смотрят».
В кинематографических списках «Ники» нашлось место даже скандальной «Матильде». Фильм Алексея Учителя получил две «Ники» — за костюмы и работу художника. Но основная интрига церемонии — противостояние двух главных драматических фильмов года: «Нелюбви» Андрея Звягинцева и «Аритмии» Бориса Хлебникова. Обе картины рассказывают о зашедших в тупик отношениях, обе обласканы как зрителями, так и критиками.
Название фильма Бориса Хлебникова прозвучало со сцены пять раз. Драма о жизни врачей среди пациентов и начальства получила награды за лучшие сценарную и режиссерскую работы, мужскую и женскую роли и главную награду — лучший фильм.
Александр Яценко, актер, лауреат премии «Ника»: «Ожидал, но просто нам столько дали, что даже стыдно немного».
Такое чувство легкого стыда за свою победу стало лейтмотивом 31-й церемонии «Ника». И даже Владимир Этуш, лауреат специальной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, получая награду, был полон самоиронии.
Владимир Этуш: «Спасибо вам большое, я тронут. Я никогда не думал, что вы будете мне что-то такое давать».
И, наверное, такое отношение к жизни и профессии Владимира Этуша лучше всего отражает суть церемонии «Ника». Ведь чтобы показать что-то, что действительно останется в памяти, нужно не только осознание своего гения, но и мысли о тех, кто рядом, и немного любви к ним.
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