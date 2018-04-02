Терем в рассрочку: чем привлекательна покупка деревянного дома по льготной ставке

Россияне получили возможность выгодно приобрести недорогое и экологичное жилье. Правительство одобрило программу льготного кредитования на покупку деревянных домов. Благодаря субсидиям базовая ставка снизится на 5%. Пока проект поддержали лишь некоторые банки, но в будущем список может расшириться.

Запахи Русского Севера в ближнем Подмосковье. Русский дух, за который сотрудники предприятия по производству деревянных домов и любят свою работу, и сами, как Александр Шмырёв, заказывают собственную продукцию из поморской сосны и ели. Уже год как начальник управления производством переехал из городской коробки в новый деревянный дом. Он говорит: это и есть то самое счастье, нет которого слаще, — когда маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка.



Деревянный дом — как конструктор с увесистой спецификацией, папкой листов формата А4 в несколько сантиметров толщиной, где описаны все детали от гвоздя до кровли. Так что самому без специального образования такой дом лучше не возводить. Здесь складируют детали высокой заводской готовности. Фактически готовые дома, но на производстве измеряют не площадь дома, а его объем. Готовый дом 120 квадратных метров на складе занимает примерно 15 кубических метров пространства.



Предприятие одно из немногих, которому почти без потерь объемов удалось пережить кризис 2008 года. И последнее падение рубля, когда из-за высоких экспортных цен на лес глубокая переработка древесины в России бизнес привлекать перестала. Но здесь руки не опустили, и сегодня именно такие производства стали опорой для новой правительственной программы льготного кредитования деревянного домостроения. Ведь ключевых условий для заказчика, по сути, всего два. Выбранный дом должен быть заводским (это, кстати, позволит сократить емкость серого рынка, вытеснив из него недобросовестных производителей) и не должен стоить больше 3,5 млн рублей.



Ипотеки в этом сегменте нет, так что государство будет возмещать пять процентов от ставки потребительского кредита. Поскольку проект пилотный, то в этом году на возмещение выпадающих доходов кредитных организаций в бюджете заложено около 200 миллионов рублей. Но аппетит приходит во время еды. Производители же в том, что спрос будет расти, не сомневаются.



Заказывают такие терема, по наблюдениям менеджеров по продажам, семьи чуть за 30 с детьми. Интерес к деревянному домостроению подогревают много факторов. И его стоимость, и экологичность, и государственные программы по выделению земельных участков многодетным семьям. Никто не ждет оттока городских жителей в деревню. Но специалисты рассчитывают, что в долгосрочной перспективе доля деревянного домостроения вырастит до 20% от вводимого жилья. Тем более что строят такие дома-конструкторы за считаные недели.