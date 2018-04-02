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    В Москве полиция задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна квартиры

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    В Москве полиция задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна квартиры

    В Москве полиция задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна квартиры

    Минувшей ночью сотрудники полиции вместе с бойцами спецназа Росгвардии СОБР задержали мужчину, который открыл огонь из ружья из окна своей квартиры на севере Москвы.

    Сообщение о стрельбе по адресу: 3-я Радиаторская улица, дом 5–1, поступила в полицию в два часа ночи. Прибывшие на место стражи порядка вместе с сотрудниками СОБР вскрыли дверь квартиры, из окна которой велся огонь из ружья. После этого правоохранители задержали мужчину 1986 года, передает ТАСС.

    Как установили правоохранители, хозяин квартиры распивал алкоголь в компании приятеля. В какой-то момент он схватил ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор.

    При стрельбе, как сообщили в полиции, никто не пострадал. Известно, что стрелок нигде не работает. Ружье было официально зарегистрировано на него, но после этого инцидента оружие и боеприпасы изъяли. А в отношении самого подозреваемого возбудили дело по статье «Хулиганство».

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