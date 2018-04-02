«Все дело в коррупции, тупица»: Трампа превратили в свинью на обложке New York Magazine

На обложке американского журнала New York Magazine президента США Дональда Трампа представили в образе свиньи.
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Карикатура сопровождается надписями: «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица».
Главный материал номера назван «501 день в болоте» и посвящен президентству Трампа.
У хозяина Белого дома, напомним, непростые отношения с американской прессой. Чего стоит один только факт: с 2015 года, когда он стал кандидатом в президенты, Трамп написал больше 1000 твитов, в которых так или иначе критиковал американские медиа.
А не так давно президент США объявил худших из худших в американской журналистике. На первом и главном месте оказался экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман, написавший в New York Times статью о том, что рынок ценных бумаг никогда не оправится от победы Трампа на выборах. В рейтинг Fake News по версии главы Белого дома также оказались пять историй, касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией.
Главный материал номера назван «501 день в болоте» и посвящен президентству Трампа.
501 Days in Swampland: A constant drip of self-dealing. And this is just what we know so far… by Joy Crane and Nick Tabor https://t.co/SguNKLpLjc— New York Magazine (@NYMag) 2 апреля 2018 г.
У хозяина Белого дома, напомним, непростые отношения с американской прессой. Чего стоит один только факт: с 2015 года, когда он стал кандидатом в президенты, Трамп написал больше 1000 твитов, в которых так или иначе критиковал американские медиа.
А не так давно президент США объявил худших из худших в американской журналистике. На первом и главном месте оказался экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман, написавший в New York Times статью о том, что рынок ценных бумаг никогда не оправится от победы Трампа на выборах. В рейтинг Fake News по версии главы Белого дома также оказались пять историй, касающихся расследования «связей» команды Трампа с Россией.
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