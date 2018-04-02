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    В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились дополнительные свидетели

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    В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились дополнительные свидетели

    В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились дополнительные свидетели

    Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

    Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе: «Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — будет (СК) до вас доводить в открытую. Но есть понятие „тайны следствия“».

    Меняйло добавил, что через несколько дней в Кемерово снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

    смотреть«Мысленно погиб там»: потерявший семью кемеровчанин добивается правды о пожаре в ТЦ
    «Мысленно погиб там»: потерявший семью кемеровчанин добивается правды о пожаре в ТЦ
    Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Что привело к трагедии и кто именно понесет ответственность за гибель людей, пока не ясно. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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