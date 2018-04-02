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    Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд K-pop в Пхеньяне. Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКим Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд K-pop в Пхеньяне

    Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд K-pop в Пхеньяне

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    Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд <nobr>K-pop</nobr> в Пхеньяне

    Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд K-pop в Пхеньяне

    Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд <nobr>K-pop</nobr> в Пхеньяне

      В столице КНДР произошло поистине историческое событие. Впервые за 13 лет Пхеньян посетили популярные артисты из Южной Кореи — звезды K-pop.

      Они дали большой концерт, гостями которого стали Ким Чен Ын с супругой и сестрой. Лидер Северной Кореи высоко оценил представление и заявил, что оно продемонстрировало единство двух стран.

      Из публикации северокорейской газеты «Нодон синмун»: «Уважаемый и любимый товарищ высший руководитель сказал, что наши люди углубили понимание массовой культуры южной стороны и искренне радовались, с волнением в груди не могли скрыть своего восхищения».

      После концерта Ким Чен Ын пожал руку каждому артисту и сделал общее фото.

      В пресс-службе президента Южной Кореи назвали произошедшее «хорошим признаком» и отметили, что мероприятие поможет диалогу между Югом и Севером.

      Гастроли приурочены к намеченному на 27 апреля саммиту Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

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