Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских звезд K-pop в Пхеньяне

В столице КНДР произошло поистине историческое событие. Впервые за 13 лет Пхеньян посетили популярные артисты из Южной Кореи — звезды K-pop .

Они дали большой концерт, гостями которого стали Ким Чен Ын с супругой и сестрой. Лидер Северной Кореи высоко оценил представление и заявил, что оно продемонстрировало единство двух стран.



Из публикации северокорейской газеты «Нодон синмун»: «Уважаемый и любимый товарищ высший руководитель сказал, что наши люди углубили понимание массовой культуры южной стороны и искренне радовались, с волнением в груди не могли скрыть своего восхищения».



После концерта Ким Чен Ын пожал руку каждому артисту и сделал общее фото.



В пресс-службе президента Южной Кореи назвали произошедшее «хорошим признаком» и отметили, что мероприятие поможет диалогу между Югом и Севером.



Гастроли приурочены к намеченному на 27 апреля саммиту Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.