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    Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков. Алтайский край, Республика Алтай, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

    Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

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    Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

    Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

    Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

      Ситуация с паводками на Алтае начала стабилизироваться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За сутки число подтопленных населенных пунктов уменьшилось.

      От разгула стихии пострадали в основном дачные хозяйства. Сейчас воду там откачивают почти полторы тысячи спасателей. Работу осложняет морозная погода. В то же время, по данным МЧС, сдержать половодье помогли именно низкие температуры.

      Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю: «Минусовые температуры почти на всей территории края. Соответственно осадков нет, и реки упали — стало меньше воды и приток ниже. Поэтому в целом обстановка стабильная: нет подтопленных домов, есть подтопленные участки».

      Жителям пострадавших поселков доставляют продукты и воду. Спасатели совершают регулярные обходы населения, а также расчищают водоотводные каналы и русла рек.

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