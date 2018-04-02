Полторы тысячи спасателей откачивают воду из затопленных алтайских поселков

Ситуация с паводками на Алтае начала стабилизироваться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За сутки число подтопленных населенных пунктов уменьшилось.

От разгула стихии пострадали в основном дачные хозяйства. Сейчас воду там откачивают почти полторы тысячи спасателей. Работу осложняет морозная погода. В то же время, по данным МЧС, сдержать половодье помогли именно низкие температуры.



Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю: «Минусовые температуры почти на всей территории края. Соответственно осадков нет, и реки упали — стало меньше воды и приток ниже. Поэтому в целом обстановка стабильная: нет подтопленных домов, есть подтопленные участки».



Жителям пострадавших поселков доставляют продукты и воду. Спасатели совершают регулярные обходы населения, а также расчищают водоотводные каналы и русла рек.