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    Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест

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    Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест

    Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест

    Арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок, обвиняемая в оказании небезопасных услуг, обжаловала арест.

    Как сообщили ТАСС в Заводском районном суде, «поступили материалы по обжалованию ареста от Судденок». В суде пояснили, что материалы будут направлены в Кемеровский областной суд, который их рассмотрит.

    Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

    По делу о пожаре проходят семь фигурантов. Все они по ходатайству следствия были арестованы до 25 мая.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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