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    Обломки китайской станции «Тяньгун» сгорели в атмосфере над Тихим океаном

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    • Фото: cmse.gov.cn
    Обломки китайской станции «Тяньгун» сгорели в атмосфере над Тихим океаном

    Обломки китайской станции «Тяньгун» сгорели в атмосфере над Тихим океаном

    Обломки китайской станции «Тяньгун» сгорели в атмосфере над Тихим океаном
  • Фото: cmse.gov.cn

    • Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8:15 по пекинскому времени (3:15 мск).

    Как говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE), «2 апреля 2018 года около 8:15 космическая станция „Тяньгун-1“ вернулась в атмосферу Земли». Отмечается, что большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу.

    Ранее CMSE сообщил, что обломки космической станции, согласно расчетам, упадут на Землю в понедельник между 8:11 и 9:33 по времени Пекина (3:11 — 4:33 мск). До этого Китай проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что основная часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы, а сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.

    Станция отработала в космосе более шести лет, в 2011, 2012 и 2013 годах на нее были предприняты экспедиции. Ранее сообщалось, что станция должна вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что она вышла из под контроля.

    Китайская англоязычная газета Global Times ранее сообщила, что «возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением». Издание отметило, что «„Тяньгун-1“ привлекла такое большое внимание, потому что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая».

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