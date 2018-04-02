Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания «целиком и полностью» обанкротилась.
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Как написал миллиардер на своей странице в Twitter, «несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась». Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью «банкрот».
Илон Маск: «Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок „Теслакилы“ с высохшими слезами на щеках».
Отметим, что пост опубликован 1 апреля. Ранее сообщалось, что международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.
Илон Маск: «Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок „Теслакилы“ с высохшими слезами на щеках».
Отметим, что пост опубликован 1 апреля. Ранее сообщалось, что международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by «Teslaquilla» bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.— Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?
Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1
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