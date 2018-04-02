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    Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla

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    • Фото: @elonmusk /twitter.com
    Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla

    Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla

    Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla
  • Фото: @elonmusk /twitter.com

    • Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания «целиком и полностью» обанкротилась.

    Как написал миллиардер на своей странице в Twitter, «несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась». Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью «банкрот».

    Илон Маск: «Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок „Теслакилы“ с высохшими слезами на щеках».

    Отметим, что пост опубликован 1 апреля. Ранее сообщалось, что международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.


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