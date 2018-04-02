СМИ: Росгвардия просит возбудить дело против контролировавших охрану ТЦ «Зимняя вишня»

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет (СК) обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра
лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), контролировавших работу охранной фирмы в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня».
По данным газеты «Коммерсантъ», служебная проверка, проведенная Росгвардией, выявила признаки преступления в действиях сотрудников ЦЛРРиГК, допустивших неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии: «Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий».
Как отмечается в публикации, частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром. Лицензия не позволяла организации охранять объекты массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.
Александр Хинштейн: «Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели».
Кроме того, по словам представителя Росгвардии, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности. В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах.
По словам Хинштейна, в областном управлении продолжается служебная проверка, по итогам которой будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц управления Росгвардии по Кемеровской области.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии: «Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий».
Как отмечается в публикации, частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром. Лицензия не позволяла организации охранять объекты массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.
Александр Хинштейн: «Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели».
Кроме того, по словам представителя Росгвардии, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности. В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах.
По словам Хинштейна, в областном управлении продолжается служебная проверка, по итогам которой будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц управления Росгвардии по Кемеровской области.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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