Российские военные успешно испытали в Казахстане новую противоракету

Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических войск (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Об успешном испытательном пуске сообщил официальный печатный орган Минобороны РФ газета «Красная звезда».



Андрей Приходько, замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС: «Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».



Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает газета.