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    СМИ: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

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    • Фото: Reuters © 2018, Steve Marcus
    СМИ: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

    СМИ: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

    СМИ: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт
  • Фото: Reuters © 2018, Steve Marcus

    • Хакеры похитили данные владельцев более 5 млн дебетовых и кредитных карт, которыми пользовались при покупке товаров в американских сетевых универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor.

    Как передает ТАСС со ссылкой на CNN, старейшая в США торговая компания Hudson’s Bay Company, владеющая этими сетями, подтвердила факт взлома своей системы безналичных платежей.

    Из заявления Hudson’s Bay Company: «HBC сегодня объявила, что узнала о проблеме с безопасностью данных, затрагивающей платежные кредитные карты в определенных магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor в Северной Америке. Пока ведется расследование, нет признаков того, что эта проблема отразилась на торговле нашей компании в Интернете, а также на ее платформах Hudson’s Bay, Home Outfitters или HBC Europe».

    В компании заверили, что они «не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств» из-за взлома. HBC выявила проблему и старается быстро свести к минимуму ее последствия. Клиентам обещана бесплатная защита личных данных. Им также рекомендовано проверить состояние своих кредитных и дебетовых счетов в банках на предмет несанкционированного снятия средств.

    Американские компании регулярно подвергаются массированным атакам хакеров. В октябре 2014 года представители одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что киберпреступникам удалось заполучить информацию о более чем 80 млн счетов его клиентов.

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