В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»

31-я по счету церемония старейшей национальной кинопремии «Ника» прошла в «Вегас Сити Холле». За звание лучшего фильма боролись шесть картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Фильм «Аритмия» завоевал кинопремию «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм». А режиссер картины Борис Хлебников получил награду за лучшую режиссерскую работу. Также его картина была отмечена за лучший сценарий.
Звание лучшей актрисы досталось Ирине Горбачёвой (за фильм «Аритмия»). А лучшим актером стал ее партнер по этой картине Александр Яценко.
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Алиса Фрейндлих. «Открытием года» стал режиссер Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В номинации «Лучшая работа художника» победили Вера Зелинская и Елена Жукова за работу над фильмом «Матильда».
В номинации «Лучшая музыка к фильму» премию получил композитор Владимир Дашкевич (за саундтрек к картине «Три сестры»). За лучшую работу звукорежиссера награжден Сергей Чупров в фильме «Большой». А в категории «Лучший анимационный фильм» отметили Светлану Андрианову за картину «Два трамвая».
Народный артист СССР Владимир Этуш получил почетный приз — награду «Честь и достоинство», которая носит имя Эльдара Рязанова.
Звание лучшей актрисы досталось Ирине Горбачёвой (за фильм «Аритмия»). А лучшим актером стал ее партнер по этой картине Александр Яценко.
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Алиса Фрейндлих. «Открытием года» стал режиссер Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В номинации «Лучшая работа художника» победили Вера Зелинская и Елена Жукова за работу над фильмом «Матильда».
В номинации «Лучшая музыка к фильму» премию получил композитор Владимир Дашкевич (за саундтрек к картине «Три сестры»). За лучшую работу звукорежиссера награжден Сергей Чупров в фильме «Большой». А в категории «Лучший анимационный фильм» отметили Светлану Андрианову за картину «Два трамвая».
Народный артист СССР Владимир Этуш получил почетный приз — награду «Честь и достоинство», которая носит имя Эльдара Рязанова.
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