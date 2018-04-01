В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»

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Фильм «Аритмия» завоевал кинопремию «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм». А режиссер картины Борис Хлебников получил награду за лучшую режиссерскую работу. Также его картина была отмечена за лучший сценарий.Звание лучшей актрисы досталось Ирине Горбачёвой (за фильм «Аритмия»). А лучшим актером стал ее партнер по этой картине Александр Яценко.В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Алиса Фрейндлих. «Открытием года» стал режиссер Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В номинации «Лучшая работа художника» победили Вера Зелинская и Елена Жукова за работу над фильмом «Матильда».В номинации «Лучшая музыка к фильму» премию получил композитор Владимир Дашкевич (за саундтрек к картине «Три сестры»). За лучшую работу звукорежиссера награжден Сергей Чупров в фильме «Большой». А в категории «Лучший анимационный фильм» отметили Светлану Андрианову за картину «Два трамвая».Народный артист СССР Владимир Этуш получил почетный приз — награду «Честь и достоинство», которая носит имя Эльдара Рязанова.