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    В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»

    В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»

    В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • 31-я по счету церемония старейшей национальной кинопремии «Ника» прошла в «Вегас Сити Холле». За звание лучшего фильма боролись шесть картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

    Фильм «Аритмия» завоевал кинопремию «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм». А режиссер картины Борис Хлебников получил награду за лучшую режиссерскую работу. Также его картина была отмечена за лучший сценарий.

    Звание лучшей актрисы досталось Ирине Горбачёвой (за фильм «Аритмия»). А лучшим актером стал ее партнер по этой картине Александр Яценко.

    В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Алиса Фрейндлих. «Открытием года» стал режиссер Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В номинации «Лучшая работа художника» победили Вера Зелинская и Елена Жукова за работу над фильмом «Матильда».

    В номинации «Лучшая музыка к фильму» премию получил композитор Владимир Дашкевич (за саундтрек к картине «Три сестры»). За лучшую работу звукорежиссера награжден Сергей Чупров в фильме «Большой». А в категории «Лучший анимационный фильм» отметили Светлану Андрианову за картину «Два трамвая».

    Народный артист СССР Владимир Этуш получил почетный приз — награду «Честь и достоинство», которая носит имя Эльдара Рязанова.
    В Москве наградили лауреатов кинопремии «Ника». искусство, кино, Москва, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

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