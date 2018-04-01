«Все катится в тартарары»: конфликт в Сирии превращается в перетягивание нефтяного каната

Уходить из Сирии ни США, ни
кто-либо другой не собираются. Бои на севере — Турция против курдских отрядов — это бои американским оружием. И разговоры о том, что американцам очень важны отношения с Эрдоганом, что нужно сделать шаг назад, пока остаются разговорами. И когда Франция заявляет, что отправляет свои подразделения на помощь курдам, а Асад пока может остаться, становится понятно: это еще один игрок.
Турецкая армия очень быстро взяла Африн, хотя говорили, что она там завязнет. Это произошло и потому, что Африн — анклав, и потому, что он договорился о поддержке Сирийской свободной армии, и потому, что Москва сдерживала Асада от ответных действий. И сейчас именно турки наводят порядок на севере Сирии.
Ибрагим Пазан, историк, профессор университета Мармара, Турция: «И когда Путин собирается в Турцию, всем понятно: они еще раз обсудят, что С-400 надо поставить срочно. И не исключено, что к ним присоединится и иранский президент Рухани, потому что уже в мае Трамп может пересмотреть с Ираном ядерную сделку. Они срочно должны решить, что делать дальше. Уже речь идет не о судьбе Асада, а о судьбе всего региона, ведь Турция воюет в Африне за свою безопасность, и ей совсем не хочется второго фронта, который обещает открыть ей в спину президент Франции».
Ахмед Аль-Бураи, профессор стамбульского университета Айдын: «Начинается перетягивание каната, потому что Трамп честно объявил: мне нужна ближневосточная нефть. Кому она не нужна? И в этой ситуации нужно слышать и угрозы Саудовской Аравии в адрес Ирана, когда наследный принц говорит: мы можем начать против него войну, и угрозы в адрес России, которая поддерживает Асада, и угрозы в адрес Турции от ее же соратников по блоку НАТО».
Все прекрасно понимают, что на этой шахматной доске слишком разные фигуры рвутся в дамки, ломая систему Ближнего Востока.
Амос Гилеад, генерал в отставке, Тель-Авив: «Израиль защищает себя, Турция — себя, монархии Персидского залива — себя. Но в результате всё катится в тартарары. По мнению Израиля, Асад должен уйти, и тогда ситуация упростится. Но вряд ли закончится война. Скорее должны уйти все».
США открыто признают: на Ближнем Востоке закончился период романтической невинности, когда мечтали о смене режимов ради демократии.
Ахмед Аль-Бураи, профессор стамбульского университета Айдын: «Когда доходит до бизнеса, никто не думает уже о демократии. Как они вторглись в Ирак и отдали концессии на нефть своим фирмам, без налогов, так и сейчас они поддерживают курдов только в нефтеносных районах. И Трамп честно говорит: мне нужна ближневосточная нефть. И французы, если введут свои войска, тоже будут крутиться вокруг нефти».
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Ибрагим Пазан, историк, профессор университета Мармара, Турция: «И когда Путин собирается в Турцию, всем понятно: они еще раз обсудят, что С-400 надо поставить срочно. И не исключено, что к ним присоединится и иранский президент Рухани, потому что уже в мае Трамп может пересмотреть с Ираном ядерную сделку. Они срочно должны решить, что делать дальше. Уже речь идет не о судьбе Асада, а о судьбе всего региона, ведь Турция воюет в Африне за свою безопасность, и ей совсем не хочется второго фронта, который обещает открыть ей в спину президент Франции».
Ахмед Аль-Бураи, профессор стамбульского университета Айдын: «Начинается перетягивание каната, потому что Трамп честно объявил: мне нужна ближневосточная нефть. Кому она не нужна? И в этой ситуации нужно слышать и угрозы Саудовской Аравии в адрес Ирана, когда наследный принц говорит: мы можем начать против него войну, и угрозы в адрес России, которая поддерживает Асада, и угрозы в адрес Турции от ее же соратников по блоку НАТО».
Все прекрасно понимают, что на этой шахматной доске слишком разные фигуры рвутся в дамки, ломая систему Ближнего Востока.
Амос Гилеад, генерал в отставке, Тель-Авив: «Израиль защищает себя, Турция — себя, монархии Персидского залива — себя. Но в результате всё катится в тартарары. По мнению Израиля, Асад должен уйти, и тогда ситуация упростится. Но вряд ли закончится война. Скорее должны уйти все».
США открыто признают: на Ближнем Востоке закончился период романтической невинности, когда мечтали о смене режимов ради демократии.
Ахмед Аль-Бураи, профессор стамбульского университета Айдын: «Когда доходит до бизнеса, никто не думает уже о демократии. Как они вторглись в Ирак и отдали концессии на нефть своим фирмам, без налогов, так и сейчас они поддерживают курдов только в нефтеносных районах. И Трамп честно говорит: мне нужна ближневосточная нефть. И французы, если введут свои войска, тоже будут крутиться вокруг нефти».
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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