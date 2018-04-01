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    В Москве из-за задымления эвакуировали общежитие

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    В Москве из-за задымления эвакуировали общежитие

    В Москве <nobr>из-за</nobr> задымления эвакуировали общежитие

    Почти 100 человек вывели из здания рабочего общежития на севере столицы из-за задымления.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, речь идет о рабочем общежитии, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 2а. Задымление наблюдается на 16-м этаже здания.

    Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали около 100 человек. Сейчас устанавливается возможный очаг возгорания.

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