В Москве из-за задымления эвакуировали общежитие

Почти 100 человек вывели из здания рабочего общежития на севере столицы
из-за задымления.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, речь идет о рабочем общежитии, расположенном по адресу: Коровинское шоссе, д. 2а. Задымление наблюдается на 16-м этаже здания.
Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали около 100 человек. Сейчас устанавливается возможный очаг возгорания.
Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали около 100 человек. Сейчас устанавливается возможный очаг возгорания.
Комментарии