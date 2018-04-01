Дипломатический флешмоб обнажил слабые места «антироссийского единства»

На уходящей неделе на Западе прошел настоящий дипломатический флешмоб: более 150 российских дипломатов объявлены персонами нон грата почти в 30 странах, и все под девизом «Мы солидарны с Великобританией».
Как отмечает репортер НТВ Антон Пономарёв, в деле Скрипаля, как и во вмешательстве в американские выборы, не обязательно что-то доказывать. Главное — сколотить коалицию согласных и направлять ее.
Великобритания как может пытается объединиться с Европой. Европа — тоже в меру возможностей — пытается выступить единым фронтом. Некоторые пытаются прыгать выше головы, чтобы заметили: Украина сначала отказывалась высылать российских дипломатов, ведь и так отношения ужасны, но через сутки концепция изменилась: высылают сразу 13 человек. А покинувшим США 60 россиянам на Украину запретили въезд.
Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС: «Украина — це Европа, и Украина впереди каждого поезда, даже британского локомотива. Я думаю, что этот шаг Украины даже в самом Евросоюзе воспринимается с иронией».
Но как бы ни хотелось Терезе Мей, чтобы с ней был солидарен весь мир, даже внутри Евросоюза многие со скепсисом восприняли лозунг «Мы все сегодня британцы».
Австрия давление Лондона вообще проигнорировала, пожелав стать переговорной площадкой между Востоком и Западом.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Мы солидарны с Великобританией и решительно осуждаем инцидент с отравлением Скрипаля. Однако высылать из Австрии российских дипломатов мы не будем».
Многие символически выслали одного или двух дипломатов. Люксембург честно признался: шпионов у нас просто нет, да и российских дипломатов так мало, что они наперечет.
Над Новой Зеландией смеются британские газеты: она бы, может, и хотела выслать, но не смогла их найти.
Уинстон Питерс, министр иностранных дел Новой Зеландии: «Я слушаю профессионалов из новозеландской разведки, а не сумасбродных журналистов из-за границы. Мы следили за ситуацией, но даже Австралия — куда больше нас — и то смогла найти всего двух человек».
Словения, Словакия, Португалия еще проводят консультации. Чехия выслала троих дипломатов, но президент страны Милош Земан при этом открыто заявил, что никаких доказательств того, что бывшего разведчика Скрипаля отравила Россия, Великобритания так и не предоставила.
Милош Земан, президент Чехии: «С большой вероятностью. А мне бы хотелось увидеть на столе доказательства, прямые или хотя бы косвенные».
Владимир Чижов: «Есть проблемы и в трансатлантических взаимоотношениях, В этой ситуации Великобритании надо что показать? Что вот она — незаменимый мост между США и Европой. Как к этому лозунгу относится Дональд Трамп? Я думаю, что этот вопрос можно задать ему, и я не уверен, что он выскажется в унисон с Лондоном».
Подробности — в репортаже.
Великобритания как может пытается объединиться с Европой. Европа — тоже в меру возможностей — пытается выступить единым фронтом. Некоторые пытаются прыгать выше головы, чтобы заметили: Украина сначала отказывалась высылать российских дипломатов, ведь и так отношения ужасны, но через сутки концепция изменилась: высылают сразу 13 человек. А покинувшим США 60 россиянам на Украину запретили въезд.
Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС: «Украина — це Европа, и Украина впереди каждого поезда, даже британского локомотива. Я думаю, что этот шаг Украины даже в самом Евросоюзе воспринимается с иронией».
Но как бы ни хотелось Терезе Мей, чтобы с ней был солидарен весь мир, даже внутри Евросоюза многие со скепсисом восприняли лозунг «Мы все сегодня британцы».
Австрия давление Лондона вообще проигнорировала, пожелав стать переговорной площадкой между Востоком и Западом.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Мы солидарны с Великобританией и решительно осуждаем инцидент с отравлением Скрипаля. Однако высылать из Австрии российских дипломатов мы не будем».
Многие символически выслали одного или двух дипломатов. Люксембург честно признался: шпионов у нас просто нет, да и российских дипломатов так мало, что они наперечет.
Над Новой Зеландией смеются британские газеты: она бы, может, и хотела выслать, но не смогла их найти.
Уинстон Питерс, министр иностранных дел Новой Зеландии: «Я слушаю профессионалов из новозеландской разведки, а не сумасбродных журналистов из-за границы. Мы следили за ситуацией, но даже Австралия — куда больше нас — и то смогла найти всего двух человек».
Словения, Словакия, Португалия еще проводят консультации. Чехия выслала троих дипломатов, но президент страны Милош Земан при этом открыто заявил, что никаких доказательств того, что бывшего разведчика Скрипаля отравила Россия, Великобритания так и не предоставила.
Милош Земан, президент Чехии: «С большой вероятностью. А мне бы хотелось увидеть на столе доказательства, прямые или хотя бы косвенные».
Владимир Чижов: «Есть проблемы и в трансатлантических взаимоотношениях, В этой ситуации Великобритании надо что показать? Что вот она — незаменимый мост между США и Европой. Как к этому лозунгу относится Дональд Трамп? Я думаю, что этот вопрос можно задать ему, и я не уверен, что он выскажется в унисон с Лондоном».
Подробности — в репортаже.
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