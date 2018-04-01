Экс-начальница кемеровского Госстройнадзора ограждала «Зимнюю вишню» от проверок из-за сына

Чудовищная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могла бы и не произойти, если бы бизнес сделал выводы из аналогичного случая в Перми. Почти девять лет назад тотальная халатность обернулась гибелью людей в ночном клубе «Хромая лошадь».
Как сообщает репортер НТВ Анатолий Майоров, бывший мэр Кемерова Валерий Ермаков вновь и вновь задается спасительным для себя вопросом, как он мог предвидеть, что так все обернется?
Валерий Ермаков, мэр г. Кемерово в 2013–2016 гг. : «Я не знаю, я не видел бумаги о переводе и не знаю, на каком основании они это сказали».
Они — это некто из областных чиновников и контролеров, кто якобы ввел команду Ермакова в заблуждение и вынудил его зама подписать документы на откровенный самострой. Их, правда, никто не проверял, и на стройплощадку с вопросом: «Так что в итоге строите?» никто так и не заехал.
Валерий Ермаков: «Он открывался как спортивный тренажерный зал, на котором в итоге три кинозала, детская игровая, кафе».
Проектные электросети для спортзала могли не выдержать такой нагрузки. Но об этом не думала экс-начальник Госстройнадзора Танзилия Комкова — первый из задержанных чиновников тех лет. Пока ее сын работал на хозяев «Зимней вишни», мать отбивала центр от проверок.
Как заявляют сотрудники МЧС, последняя реальная проверка «Зимней вишни» была в 2012 году, а это значит, что контролеры в принципе туда не заходили. Дело в том, что четырехэтажное здание — пристрой к основному корпусу — появился в 2013 году, то есть все системы безопасности были только на совести у бизнесменов.
Почти девять лет прошло с момента пожара в «Хромой лошади» — улучшений нет, новые города, старые ошибки. Как проклятые, заново пишем кровью то, что, казалось, заучили раз и навсегда.
Подробнее — в материале программы.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Валерий Ермаков, мэр г. Кемерово в 2013–2016 гг. : «Я не знаю, я не видел бумаги о переводе и не знаю, на каком основании они это сказали».
Они — это некто из областных чиновников и контролеров, кто якобы ввел команду Ермакова в заблуждение и вынудил его зама подписать документы на откровенный самострой. Их, правда, никто не проверял, и на стройплощадку с вопросом: «Так что в итоге строите?» никто так и не заехал.
Валерий Ермаков: «Он открывался как спортивный тренажерный зал, на котором в итоге три кинозала, детская игровая, кафе».
Проектные электросети для спортзала могли не выдержать такой нагрузки. Но об этом не думала экс-начальник Госстройнадзора Танзилия Комкова — первый из задержанных чиновников тех лет. Пока ее сын работал на хозяев «Зимней вишни», мать отбивала центр от проверок.
Как заявляют сотрудники МЧС, последняя реальная проверка «Зимней вишни» была в 2012 году, а это значит, что контролеры в принципе туда не заходили. Дело в том, что четырехэтажное здание — пристрой к основному корпусу — появился в 2013 году, то есть все системы безопасности были только на совести у бизнесменов.
Почти девять лет прошло с момента пожара в «Хромой лошади» — улучшений нет, новые города, старые ошибки. Как проклятые, заново пишем кровью то, что, казалось, заучили раз и навсегда.
Подробнее — в материале программы.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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