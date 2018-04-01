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    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург». Екатеринбург, РФПЛ, ФК Рубин, спорт, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

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    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

    «Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

      На новом стадионе в Екатеринбурге, построенном к чемпионату мира по футболу, прошел первый матч. Местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином».

      Матч 24-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. Первыми забили гости — на 34-й минуте отметился Ивелин Попов. От поражения хозяев спас Эрик Бикфалви, поразивший ворота соперника на 73-й минуте. Правда, он же получил красную карточку на 88-й минуте. Более того, во втором тайме полузащитник «Урала» Николай Димитров не реализовал пенальти.


      Примечательно, что в последнем матче перед реконструкцией арены «Урал» также принимал «Рубин».

      От старого стадиона «Центральный» остался лишь фасад — памятник архитектуры, шедевр сталинского неоклассицизма. Внутри же это теперь высокотехнологичный стадион, отвечающим всем мировым стандартам. В этом уже убедились и инспекторы FIFA, посетившие арену в марте, и футболисты, и болельщики.

      Никита Медведевских, пресс-атташе футбольного клуба «Урал»: «Все, конечно, впечатлены. Первое, что отмечают, — близость трибун к полю. Футболистам всегда очень приятно, когда чувствуется поддержка трибун. Второй момент — очень хороший газон».

      Теперь стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Давки и очередей быть не должно — строители предусмотрели для болельщиков отдельные маршруты и понятную навигацию. В рамках чемпионата мира в Екатеринбурге пройдут четыре матча.

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