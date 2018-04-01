«Урал» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче на новой «Арене Екатеринбург»

На новом стадионе в Екатеринбурге, построенном к чемпионату мира по футболу, прошел первый матч. Местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином».
Матч 24-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. Первыми забили гости — на 34-й минуте отметился Ивелин Попов. От поражения хозяев спас Эрик Бикфалви, поразивший ворота соперника на 73-й минуте. Правда, он же получил красную карточку на 88-й минуте. Более того, во втором тайме полузащитник «Урала» Николай Димитров не реализовал пенальти.
Примечательно, что в последнем матче перед реконструкцией арены «Урал» также принимал «Рубин».
От старого стадиона «Центральный» остался лишь фасад — памятник архитектуры, шедевр сталинского неоклассицизма. Внутри же это теперь высокотехнологичный стадион, отвечающим всем мировым стандартам. В этом уже убедились и инспекторы FIFA, посетившие арену в марте, и футболисты, и болельщики.
Никита Медведевских, пресс-атташе футбольного клуба «Урал»: «Все, конечно, впечатлены. Первое, что отмечают, — близость трибун к полю. Футболистам всегда очень приятно, когда чувствуется поддержка трибун. Второй момент — очень хороший газон».
Теперь стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Давки и очередей быть не должно — строители предусмотрели для болельщиков отдельные маршруты и понятную навигацию. В рамках чемпионата мира в Екатеринбурге пройдут четыре матча.
Встреча #УралРубин завершена! Ничья — 1–1. Поздравляем всех с открытием "Екатеринбург Арены"!— ФК Урал (@FCURAL) April 1, 2018
Примечательно, что в последнем матче перед реконструкцией арены «Урал» также принимал «Рубин».
От старого стадиона «Центральный» остался лишь фасад — памятник архитектуры, шедевр сталинского неоклассицизма. Внутри же это теперь высокотехнологичный стадион, отвечающим всем мировым стандартам. В этом уже убедились и инспекторы FIFA, посетившие арену в марте, и футболисты, и болельщики.
Никита Медведевских, пресс-атташе футбольного клуба «Урал»: «Все, конечно, впечатлены. Первое, что отмечают, — близость трибун к полю. Футболистам всегда очень приятно, когда чувствуется поддержка трибун. Второй момент — очень хороший газон».
Теперь стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Давки и очередей быть не должно — строители предусмотрели для болельщиков отдельные маршруты и понятную навигацию. В рамках чемпионата мира в Екатеринбурге пройдут четыре матча.
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