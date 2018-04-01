«Эффективный менеджер»: эксперты оценили нового руководителя Кемеровской области

Владимир Путин сегодня принял отставку Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергея Цивилёва. Ранее он занимал должность
вице-губернатора области, а перед этим — возглавлял одну из самых успешных в стране угольных компаний. Цивилёв уже выступил с обращением к жителям региона и, в частности, пообещал, что виновные в трагедии в кемеровском торговом центре понесут строгое наказание.
После такой трагедии глава региона не мог не подать в отставку, дал понять Аман Тулеев. В своем обращении к землякам он называет это решение единственно верным. Президент отставку принял. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв.
На должности вице-губернатора Сергей Цивилёв работал с 2 марта этого года. До этого он руководил крупной угольной компанией «Колмар» в Якутии. Он никак не связан с финансовыми группами или административными кланами в Кузбассе, поскольку пришел со стороны. А в нынешней ситуации независимость и непредвзятость исполняющего главы региона имеет особое значение, отмечают эксперты.
Александр Слабрей, председатель общественного совета при Департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области: «Разные чувства. И я думаю, что Сергею Евгеньевичу потребуется много сил, много политических каких-то ходов, в том числе и работа на местах, которую нужно проводить в серьезных масштабах, вопросов очень много».
Несмотря на то, что Цивилёв не мог иметь какое-либо отношение к многочисленным нарушениям в «Зимней вишне», поскольку всего месяц назад пришел в администрацию губернатора, именно он пришел на стихийный митинг кемеровчан, встал на колени и попросил прощения у родных погибших — за всех местных чиновников.
Сергей Цивилёв — новичок в политике, но крепкий хозяйственник и не понаслышке знает о проблемах угольных регионов. Он сам родился в шахтерском крае в Донбассе. Был морским офицером, капитаном. Затем получил финансовое образование. Угольная компания «Колмар» за годы его руководства заметно укрепила свои позиции на международном рынке.
Радомир Ибрагимов, председатель Координационного совета по национальным общественным объединениям Кемеровской области: «Он эффективный менеджер, эффективный руководитель. Все знают, что он прекрасную, эффективную компанию отстроил „Колмар“. Угольщик, специалист. Это именно то, что нужно промышленному региону. Тут нужен специалист, который понимает, знает свой предмет, знает экономику».
Аман Тулеев руководил Кузбассом более 20 лет, и за это время регион прошел серьезный путь — от рельсовых забастовок до нового витка развития. Но проблем у региона хватает. В своем сегодняшнем обращении к жителям области Цивилёв подчеркнул, что прямое общение с ними — для него самое главное. Что касается трагедии, которая потрясла всю страну, он обещал, что власть сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание, и готова поддержать пострадавших и родных погибших. Их не оставят наедине со своим горем.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
На должности вице-губернатора Сергей Цивилёв работал с 2 марта этого года. До этого он руководил крупной угольной компанией «Колмар» в Якутии. Он никак не связан с финансовыми группами или административными кланами в Кузбассе, поскольку пришел со стороны. А в нынешней ситуации независимость и непредвзятость исполняющего главы региона имеет особое значение, отмечают эксперты.
Александр Слабрей, председатель общественного совета при Департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области: «Разные чувства. И я думаю, что Сергею Евгеньевичу потребуется много сил, много политических каких-то ходов, в том числе и работа на местах, которую нужно проводить в серьезных масштабах, вопросов очень много».
Несмотря на то, что Цивилёв не мог иметь какое-либо отношение к многочисленным нарушениям в «Зимней вишне», поскольку всего месяц назад пришел в администрацию губернатора, именно он пришел на стихийный митинг кемеровчан, встал на колени и попросил прощения у родных погибших — за всех местных чиновников.
Сергей Цивилёв — новичок в политике, но крепкий хозяйственник и не понаслышке знает о проблемах угольных регионов. Он сам родился в шахтерском крае в Донбассе. Был морским офицером, капитаном. Затем получил финансовое образование. Угольная компания «Колмар» за годы его руководства заметно укрепила свои позиции на международном рынке.
Радомир Ибрагимов, председатель Координационного совета по национальным общественным объединениям Кемеровской области: «Он эффективный менеджер, эффективный руководитель. Все знают, что он прекрасную, эффективную компанию отстроил „Колмар“. Угольщик, специалист. Это именно то, что нужно промышленному региону. Тут нужен специалист, который понимает, знает свой предмет, знает экономику».
Аман Тулеев руководил Кузбассом более 20 лет, и за это время регион прошел серьезный путь — от рельсовых забастовок до нового витка развития. Но проблем у региона хватает. В своем сегодняшнем обращении к жителям области Цивилёв подчеркнул, что прямое общение с ними — для него самое главное. Что касается трагедии, которая потрясла всю страну, он обещал, что власть сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание, и готова поддержать пострадавших и родных погибших. Их не оставят наедине со своим горем.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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