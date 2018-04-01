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    Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в мире

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    Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в мире

    Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в мире

    Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в мире
  • Фото: Reuters © 2018

    • Бразильский защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории после того, как получил Кубок французской лиги.

    31 марта Дани Алвес в составе ПСЖ выиграл Кубок французской лиги, разгромив «Монако» со счетом 3:0. Этот кубок стал 36-м завоеванным трофеем Алвеса. Победа позволила бразильцу обойти в списке самых титулованных футболистов Кенни Далглиша и Райана Гиггза, у которых по 35 титулов.

    В расчет принимались турниры, в которых спортсмен сыграл хоть в одном матче. Наибольшее число побед Алвеса завоевал в составе «Барселоны», в которой играл восемь сезонов. С этой командой он выиграл 23 турнира. Еще пять — в составе «Севильи», четыре — в сборной Бразилии и по два — в «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен».

    Дани Алвес — шестикратный чемпион Испании, кроме того, он пять раз завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Также он трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный — Кубка УЕФА и четырехкратный победитель Суперкубка УЕФА. В его копилке и трижды завоеванный титул клубного чемпионата мира, дважды — Кубок конфедераций. Еще по разу он побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.


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