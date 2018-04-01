Пиар на костях: журналисты НТВ уличили «спасшегося пассажира Ан-148» во лжи

Сочинский риелтор Максим Коломейцев прославился на всю страну после катастрофы самолета
Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего из Москвы в Орск. Предприниматель заявил, что купил билеты на злополучный рейс, но изменил дату вылета за несколько дней до трагедии.
В Орск, по словам Максима, 11 февраля он собирался лететь за новой машиной, но автосалон задержал сроки поставки и поездку пришлось перенести. Программа НТВ «Первая передача» взяла интервью у Коломейцева через неделю после катастрофы. Говорил он много и охотно, но о том «счастливом» билете все время приходилось напоминать. Зато по ходу беседы риелтор то и дело без особого повода вставлял замечания о своих высоких доходах.
После интервью съемочную группу НТВ не покидало ощущение, что предприниматель журналистов просто «заболтал», поэтому было решено отправить в «Саратовские авиалинии» официальный запрос. Справка за подписью гендиректора авиакомпании гласит: «Согласно данным системы бронирования, билет на имя Коломейцева Максима Владимировича на перевозку рейсом 6B-703 по маршруту Москва (Домодедово) — Орск 11 февраля 2018 года не оформлялся».
Изучив справку, Коломейцев, если и замешкался, то лишь на мгновение.
Максим Коломейцев: «Я точно знаю, что мы брали, я точно знаю, что я проплачивал, у меня с карточки снимались деньги».
Но показать выписку со счета или хотя бы СМС риелтор отказался.
Максим Коломейцев: «Я не собираюсь никому ничего доказывать».
Через какое-то время он все же показал выписку из банка о списании денег якобы за билеты, но когда, куда и какая авиакомпания, в ней не указано. Деньги получила некая фирма, в названии которой есть слово «Шереметьево», хотя тот самолет вылетал из Домодедово.
Закончилось все тем, что в обмане Коломейцев обвинил авиакомпанию, выдавшую, по его словам, «левую» справку.
Добавим, что сомнения в правдивости истории Коломейцева у многих возникли почти сразу. В ответ на публикации в Интернете с требованием показать электронный билет на злополучный рейс предприниматель записал видеообращение. В нем он заявил, что в его почте за последний месяц скопилось слишком много электронных билетов, при этом он в них никогда не заглядывает и при регистрации на рейс никогда не использует.
В ответ на упреки в том, что он пиарится на чужом горе, Коломейцев рассказал, что два телеканала предлагали ему по 100 тысяч рублей за участие в ток-шоу, но он отказался, так как реклама и приток подписчиков за счет катастрофы ему не нужны. Кроме того, он не раз подчеркивал, что не будет праздновать день рождения, совпадающий с датой катастрофы, чтобы не устраивать «пир на костях».
После интервью съемочную группу НТВ не покидало ощущение, что предприниматель журналистов просто «заболтал», поэтому было решено отправить в «Саратовские авиалинии» официальный запрос. Справка за подписью гендиректора авиакомпании гласит: «Согласно данным системы бронирования, билет на имя Коломейцева Максима Владимировича на перевозку рейсом 6B-703 по маршруту Москва (Домодедово) — Орск 11 февраля 2018 года не оформлялся».
Изучив справку, Коломейцев, если и замешкался, то лишь на мгновение.
Максим Коломейцев: «Я точно знаю, что мы брали, я точно знаю, что я проплачивал, у меня с карточки снимались деньги».
Но показать выписку со счета или хотя бы СМС риелтор отказался.
Максим Коломейцев: «Я не собираюсь никому ничего доказывать».
Через какое-то время он все же показал выписку из банка о списании денег якобы за билеты, но когда, куда и какая авиакомпания, в ней не указано. Деньги получила некая фирма, в названии которой есть слово «Шереметьево», хотя тот самолет вылетал из Домодедово.
Закончилось все тем, что в обмане Коломейцев обвинил авиакомпанию, выдавшую, по его словам, «левую» справку.
Добавим, что сомнения в правдивости истории Коломейцева у многих возникли почти сразу. В ответ на публикации в Интернете с требованием показать электронный билет на злополучный рейс предприниматель записал видеообращение. В нем он заявил, что в его почте за последний месяц скопилось слишком много электронных билетов, при этом он в них никогда не заглядывает и при регистрации на рейс никогда не использует.
В ответ на упреки в том, что он пиарится на чужом горе, Коломейцев рассказал, что два телеканала предлагали ему по 100 тысяч рублей за участие в ток-шоу, но он отказался, так как реклама и приток подписчиков за счет катастрофы ему не нужны. Кроме того, он не раз подчеркивал, что не будет праздновать день рождения, совпадающий с датой катастрофы, чтобы не устраивать «пир на костях».
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