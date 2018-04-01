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    В Ивановской области упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

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    • Фото: sledcom.ru
    В Ивановской области упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

    В Ивановской области упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

    В Ивановской области упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
  • Фото: sledcom.ru

    • В городе Юрьевец Ивановской области пожилая женщина погибла из-за упавшей на нее с крыши глыбы льда.

    Сегодня в городе Юрьевец глыба льда убила пенсионерку 1939 года. Наледь рухнула с крыши двухэтажного дома. Пожилая женщина погибла на месте.

    По данным прокуратуры Ивановской области, инцидент произошел по адресу: Подгорная улица, дом 4. На место выехали сотрудники Следственного комитета, полицейские и прокуроры. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Накануне в Брянске произошел похожий случай. Глыба льда упала на маленького мальчика, который вышел на прогулку с мамой.

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