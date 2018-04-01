Зарабатывал деньги на шоу: Осин объяснился после скандала с ДНК-тестом

Еще несколько недель назад Елена Годунова собиралась замуж за Евгения Осина и свою
12-летнюю дочь Настю представляла не иначе, как родную дочь певца.
Теперь женщина не знает, куда прятать глаза от стыда: Осин открещивается и от нее, и от ребенка.
Елена Годунова: «Мне ее жалко будет очень, так как она ему поверила и верила все эти годы, если он готов ей такую боль причинить, вот пусть позвонит и скажет».
Во время проверки на детекторе лжи Евгений Осин заявил: Настя — его родная дочь, якобы он сделал тест на установление отцовства. Однако ожидания зрителей обманули и результат теста не озвучили.
Елена Годунова: «Вы понимаете, он сказал: Лен, я буду очень тебе благодарен, если ты об этом никому не будешь рассказывать, и я тебе благодарен, что ты не стала это оглашать в студии. Потому что он считает Настю своей дочерью».
Сам Осин подтверждает: тест ДНК он в глаза не видел. На шоу просто зарабатывал деньги.
Евгений Осин: «Я меньше чем за 300 тысяч нигде не снимаюсь».
Скорее всего, звезды делают просто шоу из генетической экспертизы и детектора лжи.
К слову, завтра на НТВ состоится премьера «ДНК». В новой программе помогают самым обычным людям узнать всю правду с помощью генетического теста.
Завтра результат теста ДНК узнает женщина, которая родила девочку, а в роддоме ей отдали мальчика. Неужели ей подменили ребенка? Ведь и в родовом журнале, и на бирках, и в паспорте ребенка написано: девочка. Об этом сказала и акушерка. Узнать правду поможет только тест ДНК! Смотрите завтра на НТВ и НТВ.Ru в 17:20.
Елена Годунова: «Мне ее жалко будет очень, так как она ему поверила и верила все эти годы, если он готов ей такую боль причинить, вот пусть позвонит и скажет».
Во время проверки на детекторе лжи Евгений Осин заявил: Настя — его родная дочь, якобы он сделал тест на установление отцовства. Однако ожидания зрителей обманули и результат теста не озвучили.
Елена Годунова: «Вы понимаете, он сказал: Лен, я буду очень тебе благодарен, если ты об этом никому не будешь рассказывать, и я тебе благодарен, что ты не стала это оглашать в студии. Потому что он считает Настю своей дочерью».
Сам Осин подтверждает: тест ДНК он в глаза не видел. На шоу просто зарабатывал деньги.
Евгений Осин: «Я меньше чем за 300 тысяч нигде не снимаюсь».
Скорее всего, звезды делают просто шоу из генетической экспертизы и детектора лжи.
К слову, завтра на НТВ состоится премьера «ДНК». В новой программе помогают самым обычным людям узнать всю правду с помощью генетического теста.
Завтра результат теста ДНК узнает женщина, которая родила девочку, а в роддоме ей отдали мальчика. Неужели ей подменили ребенка? Ведь и в родовом журнале, и на бирках, и в паспорте ребенка написано: девочка. Об этом сказала и акушерка. Узнать правду поможет только тест ДНК! Смотрите завтра на НТВ и НТВ.Ru в 17:20.
Комментарии