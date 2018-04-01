Синоптики пообещали москвичам резкое потепление

Как обещают синоптики, к концу следующей недели в столице установится теплая погода, воздух может прогреться до плюс 18 градусов.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в четверг москвичей ожидает облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла. В пятницу столбик термометра может подняться до отметки плюс 18 градусов, ожидается небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что потепление придет в Центральную Россию в первых числах апреля. Сегодня в столице и Подмосковье ожидается первый весенний дождь. В понедельник, 2 апреля, станет еще теплее: столбик термометра покажет местами до плюс 10 градусов. А через две недели в Москве и области может потеплеть до плюс 20. Прогретый воздух придет в Московский регион благодаря азиатскому антициклону.
Ранее сообщалось, что потепление придет в Центральную Россию в первых числах апреля. Сегодня в столице и Подмосковье ожидается первый весенний дождь. В понедельник, 2 апреля, станет еще теплее: столбик термометра покажет местами до плюс 10 градусов. А через две недели в Москве и области может потеплеть до плюс 20. Прогретый воздух придет в Московский регион благодаря азиатскому антициклону.
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