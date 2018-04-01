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    В Ленобласти из-за ветра не могут потушить полыхающий склад: видео. Ленинградская область, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти из-за ветра не могут потушить полыхающий склад: видео

    В Ленобласти из-за ветра не могут потушить полыхающий склад: видео

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    • Фото: Ленинградская область онлайн / youtube.com
    В Ленобласти <nobr>из-за</nobr> ветра не могут потушить полыхающий склад: видео

    В Ленобласти из-за ветра не могут потушить полыхающий склад: видео

    В Ленобласти <nobr>из-за</nobr> ветра не могут потушить полыхающий склад: видео
    • Фото: Ленинградская область онлайн / youtube.com

      • В Бокситогорском районе Ленинградской области горит склад деревообратывающего предприятия. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

      Источник: «Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия „ММ-Ефимовский“. Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м».

      Изначально пожару присвоили второй ранг сложности, но к полудню он был повышен до третьего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

      Людей, находившихся на территории предприятия в момент возгорания, своевременно эвакуировали. На месте работают пожарные, передает ТАСС.

      Между тем на сайте регионального МЧС сообщается, что тушению пожара мешают сильные порывы ветра. На место пожара прибыло подкрепление, а также руководство главного управления ведомства. В тушении пожара к настоящему времени задействованы 73 человека и 26 единиц техники.

      По данным спасателей, пожар не угрожает местным жителям, автомобильная и железная дороги не задымлены.

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