В Ленобласти из-за ветра не могут потушить полыхающий склад: видео

В Бокситогорском районе Ленинградской области горит склад деревообратывающего предприятия. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Источник: «Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия „ММ-Ефимовский“. Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м».
Изначально пожару присвоили второй ранг сложности, но к полудню он был повышен до третьего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Людей, находившихся на территории предприятия в момент возгорания, своевременно эвакуировали. На месте работают пожарные, передает ТАСС.
Между тем на сайте регионального МЧС сообщается, что тушению пожара мешают сильные порывы ветра. На место пожара прибыло подкрепление, а также руководство главного управления ведомства. В тушении пожара к настоящему времени задействованы 73 человека и 26 единиц техники.
По данным спасателей, пожар не угрожает местным жителям, автомобильная и железная дороги не задымлены.
Изначально пожару присвоили второй ранг сложности, но к полудню он был повышен до третьего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Людей, находившихся на территории предприятия в момент возгорания, своевременно эвакуировали. На месте работают пожарные, передает ТАСС.
Между тем на сайте регионального МЧС сообщается, что тушению пожара мешают сильные порывы ветра. На место пожара прибыло подкрепление, а также руководство главного управления ведомства. В тушении пожара к настоящему времени задействованы 73 человека и 26 единиц техники.
По данным спасателей, пожар не угрожает местным жителям, автомобильная и железная дороги не задымлены.
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