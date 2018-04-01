Располневший до неузнаваемости Витас ест в СИЗО за троих

Певец Витас отбывает срок за решеткой.
39-летний певец, мягко говоря, находится не в форме. Витас, который всегда отличался поджарой фигурой, поправился до неузнаваемости.
Витас привыкает к жизни за решеткой. Певцу не так давно предъявили обвинение за стрельбу в неположенном месте. Его директор уверял, что артист устроил на территории своего особняка в элитном поселке Подмосковья фейерверк. Но прибывший на место наряд полиции обнаружил иную картину: Витас палил из пистолета, что и подтверждает адвокат певца Сергей Жорин.
Сергей Жорин, адвокат певца: «Это даже не травматическое, не газовое оружие. Это тот пистолет, который не требует разрешения. Это стартовый пистолет. Не знаю, зачем Витасу стартовый пистолет, я уже не стал его спрашивать. Но я думаю, что он до конца своих дней запомнит, что не нужно даже звуковые эффекты производить».
Оказывается, Витас из сигнального пистолета распугивал ворон, — те своим карканьем мешали ему отдыхать. Певца под белы рученьки сразу забрали в участок, ведь он был пьян. После этого инцидента судья назначил Витасу семь суток ареста за мелкое хулиганство.
Соседи певца по следственному изолятору (они уже вышли на волю) рассказывают: певец живет в райских условиях. У него четырехместные апартаменты с видом на город Истра. Сотрудники СИЗО относятся к Витасу уважительно, они сразу выполнили его просьбу и посадили в камеру для некурящих.
Соседи Витаса уверяют: певец ест за троих, а кормят в СИЗО как на убой — первое, второе и компот. Семья может не переживать, что Витас отощает на казенных харчах.
Единственное, сожалеют соседи Витаса, певец молчит, а им хотелось послушать, как он поет, — хоть какое-то развлечение. Адвокат Витаса уверяет: его знаменитый подзащитный полностью осознал свою вину и на днях выйдет на свободу с чистой совестью.
Сергей Жорин, адвокат певца: «Это даже не травматическое, не газовое оружие. Это тот пистолет, который не требует разрешения. Это стартовый пистолет. Не знаю, зачем Витасу стартовый пистолет, я уже не стал его спрашивать. Но я думаю, что он до конца своих дней запомнит, что не нужно даже звуковые эффекты производить».
Оказывается, Витас из сигнального пистолета распугивал ворон, — те своим карканьем мешали ему отдыхать. Певца под белы рученьки сразу забрали в участок, ведь он был пьян. После этого инцидента судья назначил Витасу семь суток ареста за мелкое хулиганство.
Соседи певца по следственному изолятору (они уже вышли на волю) рассказывают: певец живет в райских условиях. У него четырехместные апартаменты с видом на город Истра. Сотрудники СИЗО относятся к Витасу уважительно, они сразу выполнили его просьбу и посадили в камеру для некурящих.
Соседи Витаса уверяют: певец ест за троих, а кормят в СИЗО как на убой — первое, второе и компот. Семья может не переживать, что Витас отощает на казенных харчах.
Единственное, сожалеют соседи Витаса, певец молчит, а им хотелось послушать, как он поет, — хоть какое-то развлечение. Адвокат Витаса уверяет: его знаменитый подзащитный полностью осознал свою вину и на днях выйдет на свободу с чистой совестью.
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