Свадьба постоянно откладывается: Басков неделями не видит Лопырёву

Народному артисту Николаю Баскову невтерпеж: император эстрады хочет ребенка.
Золотой голос России жалуется, что он неделями не видит свою невесту Викторию Лопырёву. Телеведущая заскочила к нему на концерт по дороге из аэропорта, у певца — очередной аншлаг и влюбленным даже негде уединиться, кругом — сотни глаз.
Басков сам занят по уши, но тем не менее старается подстроить свой график под телеведущую. Недавно назначил невесте романтическое свидание в Париже, а оно превратилось в банальное привет-пока, и то по телефону!
Николай Басков, народный артист РФ: «Даже не увиделись, потому что я прилетел и поехал на съемки, мы снимали на окраинах и в центре Парижа, это было почти до утра, а у нее была вечером встреча и последним рейсом она улетела в Москву».
Родители молодых знакомы друг с другом, и ждут не дождутся, когда Басков и Лопырёва порадуют их внуками. Но свадьба, к которой еще полгода назад готовился весь шоу-бизнес, постоянно откладывается. Телеведущая все время в разъездах.
Подробнее о звездном романе — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
Басков сам занят по уши, но тем не менее старается подстроить свой график под телеведущую. Недавно назначил невесте романтическое свидание в Париже, а оно превратилось в банальное привет-пока, и то по телефону!
Николай Басков, народный артист РФ: «Даже не увиделись, потому что я прилетел и поехал на съемки, мы снимали на окраинах и в центре Парижа, это было почти до утра, а у нее была вечером встреча и последним рейсом она улетела в Москву».
Родители молодых знакомы друг с другом, и ждут не дождутся, когда Басков и Лопырёва порадуют их внуками. Но свадьба, к которой еще полгода назад готовился весь шоу-бизнес, постоянно откладывается. Телеведущая все время в разъездах.
Подробнее о звездном романе — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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