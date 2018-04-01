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    Свадьба постоянно откладывается: Басков неделями не видит Лопырёву

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    Свадьба постоянно откладывается: Басков неделями не видит Лопырёву

    Свадьба постоянно откладывается: Басков неделями не видит Лопырёву

    Свадьба постоянно откладывается: Басков неделями не видит Лопырёву

      Народному артисту Николаю Баскову невтерпеж: император эстрады хочет ребенка.

      Золотой голос России жалуется, что он неделями не видит свою невесту Викторию Лопырёву. Телеведущая заскочила к нему на концерт по дороге из аэропорта, у певца — очередной аншлаг и влюбленным даже негде уединиться, кругом — сотни глаз.

      Басков сам занят по уши, но тем не менее старается подстроить свой график под телеведущую. Недавно назначил невесте романтическое свидание в Париже, а оно превратилось в банальное привет-пока, и то по телефону!

      Николай Басков, народный артист РФ: «Даже не увиделись, потому что я прилетел и поехал на съемки, мы снимали на окраинах и в центре Парижа, это было почти до утра, а у нее была вечером встреча и последним рейсом она улетела в Москву».

      Родители молодых знакомы друг с другом, и ждут не дождутся, когда Басков и Лопырёва порадуют их внуками. Но свадьба, к которой еще полгода назад готовился весь шоу-бизнес, постоянно откладывается. Телеведущая все время в разъездах.

      Подробнее о звездном романе — в сюжете программы «Ты не поверишь!».

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