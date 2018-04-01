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    Скончался академик РАН Владимир Накоряков

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов
    Скончался академик РАН Владимир Накоряков

    Скончался академик РАН Владимир Накоряков

    Скончался академик РАН Владимир Накоряков
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов

    • Утром в воскресенье, 1 апреля, на 83-м году жизни скончался академик РАН Владимир Накоряков.

    Из сообщения пресс-службы Сибирского отделения РАН: «Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется».

    Владимир Накоряков умер в возрасте 82 лет, передает ТАСС. Он посвятил свою научную деятельность изучению теоретических основ теплоэнергетики и гидродинамики. Его работы применялись для решения задач нефтяной отрасли.

    Накоряков родился в Одессе в 1935 году. Окончил Томский политехнический институт, занимал должность ректора Новосибирского государственного университета, работал заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, а также возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Накоряков стал академиком РАН в 1991 году.

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