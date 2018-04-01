Утром в воскресенье, 1 апреля, на
83-м году жизни скончался академик РАН Владимир Накоряков.
Из сообщения пресс-службы Сибирского отделения РАН: «Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется».
Владимир Накоряков умер в возрасте 82 лет, передает ТАСС. Он посвятил свою научную деятельность изучению теоретических основ теплоэнергетики и гидродинамики. Его работы применялись для решения задач нефтяной отрасли.
Накоряков родился в Одессе в 1935 году. Окончил Томский политехнический институт, занимал должность ректора Новосибирского государственного университета, работал заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, а также возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Накоряков стал академиком РАН в 1991 году.
Владимир Накоряков умер в возрасте 82 лет, передает ТАСС. Он посвятил свою научную деятельность изучению теоретических основ теплоэнергетики и гидродинамики. Его работы применялись для решения задач нефтяной отрасли.
Накоряков родился в Одессе в 1935 году. Окончил Томский политехнический институт, занимал должность ректора Новосибирского государственного университета, работал заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, а также возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Накоряков стал академиком РАН в 1991 году.
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