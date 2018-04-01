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    Выживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: краш-тест «НашПотребНадзора». бассейны, гаджеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: краш-тест «НашПотребНадзора»

    Выживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: краш-тест «НашПотребНадзора»

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    Выживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: <nobr>краш-тест</nobr> «НашПотребНадзора»

    Выживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: краш-тест «НашПотребНадзора»

    Выживет ли смартфон за 100 тысяч рублей в бассейне: <nobr>краш-тест</nobr> «НашПотребНадзора»

      Самый дорогой смартфон с влагозащитой в самом глубоком бассейне России! Какую глубину выдержит телефон? Как работает влагозащита? В программе «НашПотребНадзор» — краш-тест водонепроницаемого смартфона.

      По статистике именно на кухне чаще всего погибают гаджеты. Причем, убийца, как правило, — обычная вода. Другая опасная зона — туалет. Конечно, читать ленту в соцсетях куда увлекательнее, чем надписи на освежителе, но и тут нередко все заканчивается трагическим «бульк»! Об этой статистике, конечно, отлично осведомлены разработчики электроники, которые все чаще с помпой презентуют нам водонепроницаемые гаджеты: фотоаппараты, стереосистемы, телефоны: мол, хочешь — в баньке с ним парься, а хочешь — Волгу переплывай.

      Но как это работает? И работает ли вообще? Или это все рекламными вилами по воде писано? Ставить опыты на своем родненьком девайсе всем, конечно, страшновато: а вдруг он не освоится под водой и утонет? А кредит-то еще два года отстегивать! Поэтому программа «НашПотребНадзор» только своих ради зрителей решилась пожертвовать редакционной навороченной техникой и прописала ей бодрящие водные процедуры.

      Выживет ли смартфон ценой почти в 100 тысяч рублей на глубине пять метров? А что будет с ним на дне? Можно ли вернуть деньги или обменять утонувший смартфон по гарантии? Ответы на эти вопросы — в материале программы.

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