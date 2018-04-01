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    Житель Владимирской области покончил с собой после того, как убил жену и дочь

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    Житель Владимирской области покончил с собой после того, как убил жену и дочь

    Житель Владимирской области покончил с собой после того, как убил жену и дочь

    В городе Вязники Владимирской области мужчина зарезал супругу и маленькую дочь, а затем совершил суицид.

    Минувшей ночью около двух часов в Вязниках 27-летний мужчина покончил с собой. Следователи, выясняя обстоятельства его смерти, обнаружили в комнате общежития тела его убитой 31-летней супруги и годовалой дочери с множественными ножевыми ранами. Предположительно, мужчина зарезал жену и дочь, а затем свел счеты с жизнью.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка». На месте преступления работают полицейские и группа следователей и криминалистов СУ СКР. К расследованию подключили должностных лиц муниципалитета.

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