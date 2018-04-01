«НашПотребНадзор» объясняет: какие слова и фото в Интернете грозят тюрьмой

За какие слова в Интернете неизбежен штраф? А за что и тюремный срок можно получить? Программа «НашПотребНадзор» рассказывает, какие посты нельзя лайкать и чем нельзя делиться.
В Китае даже в Интернет без паспорта не войдешь. В России с этим не так строго, однако это не значит, что во Всемирной паутине можно чувствовать себя неуловимым человеком-пауком. Ведь даже действия, которые лично вам кажутся из серии «ай да ладно» могут обернуться вполне серьезными неприятностями.
Решили, например, подшутить над своим коллегой в очках и написали ему в комментариях: «У кого четыре глаза, тот похож на водолаза»? А ведь это попахивает разжиганием ненависти к определенной группе лиц — очкарикам. И хорошо еще, если отделаетесь лишь штрафом.
Одна из пациенток башкирского хирурга Артура Гареева написала, что после ДТП доктор зашил ей рану на ноге «как-то не так». Гареев скопировал гневный отзыв, взял историю болезни и отнес все в суд, где доказал, что все сделал правильно. В результате пациентка заплатила хирургу 5000 рублей морального ущерба за клевету плюс судебные издержки.
Чего лучше не делать в Интернете, чтобы не завести тесное и не слишком душевное знакомство с правоохранительными органами? И правда ли что за решетку можно угодить, просто поставив лайк и сделав репост? Ответы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Решили, например, подшутить над своим коллегой в очках и написали ему в комментариях: «У кого четыре глаза, тот похож на водолаза»? А ведь это попахивает разжиганием ненависти к определенной группе лиц — очкарикам. И хорошо еще, если отделаетесь лишь штрафом.
Одна из пациенток башкирского хирурга Артура Гареева написала, что после ДТП доктор зашил ей рану на ноге «как-то не так». Гареев скопировал гневный отзыв, взял историю болезни и отнес все в суд, где доказал, что все сделал правильно. В результате пациентка заплатила хирургу 5000 рублей морального ущерба за клевету плюс судебные издержки.
Чего лучше не делать в Интернете, чтобы не завести тесное и не слишком душевное знакомство с правоохранительными органами? И правда ли что за решетку можно угодить, просто поставив лайк и сделав репост? Ответы — в материале программы «НашПотребНадзор».
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