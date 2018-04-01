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    В МЧС предложили начать внезапные проверки ТЦ

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    В МЧС предложили начать внезапные проверки ТЦ

    В МЧС предложили начать внезапные проверки ТЦ

    МЧС предлагает изменить порядок проверок торговых центров, сделав их регулярными и внезапными. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

    Ринат Еникеев: «МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона „О защите прав предпринимателей“, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас».

    Также ведомство предлагает проводить проверки не реже одного раза в год и сделать их внезапными — без предупреждения владельцев и арендаторов, передает ТАСС.

    В настоящее время о предстоящих проверках необходимо уведомлять юридическое лицо за три дня. Но при таких условиях проверить работу противопожарных систем и состояние эвакуационных выходов проблематично, отмечает Еникеев.

    Ринат Еникеев: «За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно».

    смотретьСК по просьбе родственников жертв трагедии в Кемерове проверит работу пожарных
    СК по просьбе родственников жертв трагедии в Кемерове проверит работу пожарных
    Предложения МЧС прозвучали на фоне трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшей 25 марта. Согласно последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе более 40 детей. В системе автоматического пожаротушения ТРЦ были выявлены серьезные нарушения. В настоящее время в торговых центрах по всей стране проходят масштабные проверки безопасности.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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