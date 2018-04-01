Экспертиза вермишели: какие производители оказались в черном списке

Сегодня программа «НашПотребНадзор» решила беспристрастно разобраться в вермишели. Между прочим, именно с ней связана первоапрельская шутка, признанная лучшей в истории. Шестьдесят один год назад британская телекомпания BBC сообщила, что на полях Швейцарии собрали щедрый урожай вермишели. Редакцию завалили письмами с вопросом, где можно раздобыть макаронные саженцы.

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В обычных магазинах купили пять образцов вермишели. Всю закупленную вермишель отправили в независимую лабораторию, эксперты которой выяснили, какие образцы безопасны, а какие попали в список фальсификатов и покупать их нельзя.



Выяснилось, что в вермишель часто подмешивают муку подешевле, которая не так полезна. В трех образцах эксперты не нашли мягких сортов пшеницы. Еще один образец, хоть и высшего сорта, но категории Б и значит, по ГОСТу может содержать мягкие сорта, его даже не исследовали. Какая же вермишель по итогам проверки признана фальсификатом? Ответы — в видеоматериале.