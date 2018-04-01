Американские визы хотят выдавать только после проверки профилей в соцсетях

Американские власти намерены запрашивать дополнительную личную информацию у желающих получить американскую визу. В частности, в перечень необходимых сведений могут войти адрес электронного почтового ящика или учетные записи в соцсетях.
Представитель Госдепартамента: «Почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах семей, рассказать о более давних поездках, местах работы».
Действующие нормы предполагают предоставление гораздо меньшего объема данных. Новые же правила будут распространяться практически на всех претендентов на американские визы, включая туристов. Не коснутся возможные нововведения только официальных делегаций и дипломатов, передает ТАСС.
Официального решения на этот счет пока не принято. Госдепартаменту отведено 60 дней «для изучения реакции общественности» на данную инициативу.
Действующие нормы предполагают предоставление гораздо меньшего объема данных. Новые же правила будут распространяться практически на всех претендентов на американские визы, включая туристов. Не коснутся возможные нововведения только официальных делегаций и дипломатов, передает ТАСС.
Официального решения на этот счет пока не принято. Госдепартаменту отведено 60 дней «для изучения реакции общественности» на данную инициативу.
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