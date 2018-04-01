В казанском ресторане сгорела крыша: видео

В субботу вечером в здании ресторана «Старый амбар» в Казани произошел крупный пожар. Судя по кадрам, снятым очевидцами, у ресторана сгорела кровля.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22:39 по московскому времени. Примерно в полночь пожар удалось локализовать. В 00:22 возгорание полностью ликвидировали.
На странице сети трактиров «Старый амбар» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в заведении сработала пожарная сигнализация, всех посетителей экстренно эвакуировали. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
На странице сети трактиров «Старый амбар» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в заведении сработала пожарная сигнализация, всех посетителей экстренно эвакуировали. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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