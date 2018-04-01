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    В казанском ресторане сгорела крыша: видео. Казань, пожары, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ казанском ресторане сгорела крыша: видео

    В казанском ресторане сгорела крыша: видео

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    В казанском ресторане сгорела крыша: видео

    В казанском ресторане сгорела крыша: видео

    В казанском ресторане сгорела крыша: видео

      В субботу вечером в здании ресторана «Старый амбар» в Казани произошел крупный пожар. Судя по кадрам, снятым очевидцами, у ресторана сгорела кровля.

      Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22:39 по московскому времени. Примерно в полночь пожар удалось локализовать. В 00:22 возгорание полностью ликвидировали.

      На странице сети трактиров «Старый амбар» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в заведении сработала пожарная сигнализация, всех посетителей экстренно эвакуировали. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.


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