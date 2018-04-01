Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 1 апреля

Беспилотные снегоуборщики выходят на службу в Норвегии, ожирение убивает вкус, а курение лишает слуха. Это и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
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5. Дом из принтера
Разработчики из Техаса показали супердешевый и супербыстровозводимый дом, напечатанный на 3D-принтере. Его строительство, включая установку окон, дверей и коммуникаций, занимает всего сутки. Стоимость сейчас составляет 10 тысяч долларов, и планируется ее снизить вдвое. Проект частично финансируют благотворители — они планируют начать возведение таких домов в бедных странах, начав с Сальвадора.
4. Судьба носорога
В неволе в Кении скончался последний из живших на Земле самцов северного белого носорога. Его звали Судан. Этот подвид оказался под угрозой из-за неумеренной охоты на животных, рога которых очень ценятся в китайской медицине. Ученые, тем не менее, пока не готовы назвать северного белого носорога окончательно вымершим. В живых еще остаются несколько самок, и в лабораториях сохранены половые клетки Судана и еще нескольких самцов.
3. Роботы против снега
В Норвегии начали тестировать роботов-снегоуборщиков. Два экспериментальных автомобиля, работая в команде, за час успешно убрали поверхность размером с 670 футбольных полей. Чтобы ориентироваться и координировать действия, беспилотники используют GPS и 4G. Как говорят разработчики, роботизация уборки снега в перспективе должна удешевить этот процесс за счет сокращения потребности в сотрудниках.
2. Жир убивает вкус
Ожирение убивает вкусовые рецепторы — в опытах на мышах это подтвердили и детально изучили ученые из Корнелльского университета в США. Они установили, что провоцирующая набор веса калорийная диета создает в организме хроническое воспаление, мешающее регенерации рецепторов на языке, и падение их числа достигает 25%. Это объясняет, почему люди с лишним весом попадают в порочный круг, поедая все больше соленого, сладкого и жирного: более слабые вкусы они просто не ощущают. Ученые теперь знают молекулярный механизм и надеются создать лекарство, чтобы возвращать людей к нормальным отношениям с едой.
1. Курение оглушает
Еще одну причину бросить курить назвали ученые из Национального центра глобального здоровья и медицины в Японии. Исследование, которое продолжалось 8 лет и включало выборку из 50 тысяч человек, показало, что курильщики имеют гораздо больший риск потери слуха. Повышение опасности составляет до 70% у тех, кто выкуривает больше 20 сигарет в день. Возможные причины таковы: токсины отравляют внутреннее ухо, а дополнительным фактором повреждения выступает постоянно пониженный уровень кислорода в крови.
Разработчики из Техаса показали супердешевый и супербыстровозводимый дом, напечатанный на 3D-принтере. Его строительство, включая установку окон, дверей и коммуникаций, занимает всего сутки. Стоимость сейчас составляет 10 тысяч долларов, и планируется ее снизить вдвое. Проект частично финансируют благотворители — они планируют начать возведение таких домов в бедных странах, начав с Сальвадора.
4. Судьба носорога
В неволе в Кении скончался последний из живших на Земле самцов северного белого носорога. Его звали Судан. Этот подвид оказался под угрозой из-за неумеренной охоты на животных, рога которых очень ценятся в китайской медицине. Ученые, тем не менее, пока не готовы назвать северного белого носорога окончательно вымершим. В живых еще остаются несколько самок, и в лабораториях сохранены половые клетки Судана и еще нескольких самцов.
3. Роботы против снега
В Норвегии начали тестировать роботов-снегоуборщиков. Два экспериментальных автомобиля, работая в команде, за час успешно убрали поверхность размером с 670 футбольных полей. Чтобы ориентироваться и координировать действия, беспилотники используют GPS и 4G. Как говорят разработчики, роботизация уборки снега в перспективе должна удешевить этот процесс за счет сокращения потребности в сотрудниках.
2. Жир убивает вкус
Ожирение убивает вкусовые рецепторы — в опытах на мышах это подтвердили и детально изучили ученые из Корнелльского университета в США. Они установили, что провоцирующая набор веса калорийная диета создает в организме хроническое воспаление, мешающее регенерации рецепторов на языке, и падение их числа достигает 25%. Это объясняет, почему люди с лишним весом попадают в порочный круг, поедая все больше соленого, сладкого и жирного: более слабые вкусы они просто не ощущают. Ученые теперь знают молекулярный механизм и надеются создать лекарство, чтобы возвращать людей к нормальным отношениям с едой.
1. Курение оглушает
Еще одну причину бросить курить назвали ученые из Национального центра глобального здоровья и медицины в Японии. Исследование, которое продолжалось 8 лет и включало выборку из 50 тысяч человек, показало, что курильщики имеют гораздо больший риск потери слуха. Повышение опасности составляет до 70% у тех, кто выкуривает больше 20 сигарет в день. Возможные причины таковы: токсины отравляют внутреннее ухо, а дополнительным фактором повреждения выступает постоянно пониженный уровень кислорода в крови.
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