«Дворник» для зеркала, рукавица для шерсти и «умная» лампочка: тест рекламных обещаний

Проработает ли аккумуляторная лампочка 20 часов подряд, если отключат свет? Справится ли с загрязняющей дом шерстью рукавица для вычесывания животных? И принесет ли пользу в ванной «дворник» для запотевающего зеркала? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Светодиодная «умная» лампа



Производители «умной» светодиодной лампы за 590 рублей уверяют, что ее аккумулятор позволит ей работать при отключении электричества. Подзарядка происходит автоматически, ведь лампа вкручивается в обычный патрон. Ее также можно выкрутить и использовать как фонарик. Включать, выключать и менять режимы яркости можно с помощью пульта, который, как заявлено, работает на расстоянии до 10 метров.



На практике оказалось, что пульт срабатывал в лучшем случае с 7 метров, а некоторые лампочки загорались только от поднесения его вплотную. Специалисты при помощи замеров выяснили, что пульт и приемник его сигнала сделаны не очень качественно.



Устройство действительно будет работать, когда свет отключили, но не очень стабильно и не так долго, как обещано. А в остальное время вам придется страдать от слишком слабого холодного света. Идея очень хорошая, но в таком варианте не «чудо».



Рукавица для вычесывания шерсти



Совместить приятное с полезным предлагают производители рукавицы для ухода за животными. Цена — 239 рублей. Гладя свою кошку или собаку, вы одновременно ее вычесываете, и волоски не загрязняют дом. Если верить рекламе, рукавица подходит для любого типа шерсти.



Эксперимент на хаски показал очевидную разницу в количестве вычесанной шерсти. Рукавица проиграла и пуходерке, и расческе с редкими зубцами, и профессиональным инструментам. А короткошерстным животным, как выяснилось, вообще не очень подходит. Не «чудо».



«Дворник» для зеркала в ванной



Устройство крепится на присоску и, если верить рекламе, позволяет добиться идеальной чистоты в любой ситуации. Но многие испытатели отметили хрупкость этого товара, а также неудобный размер — большинство зеркал в ванных имеют большую площадь, очистка получается неполной. Кроме того, устройство оставляло пятна и разводы. Не «чудо».