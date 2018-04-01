Сымитировать жизнь: на что способны современные тренажеры и симуляторы

Тренажеры и симуляторы — имитация реальности достигла необыкновенной точности. Такая техника стоит дорого, но там, где цена ошибки велика, расходы себя оправдывают.

В Подмосковье есть установка, которая прямо в помещении в любое время года позволяет создать почти океанскую волну. Размер — 10 на 16 метров. По сути, это огромная чаша на 160 000 литров, над которой натянуто прочное виниловое полотно. Две мощные помпы под давлением выстреливают воду на покрытие, позволяя сёрферам скользить по поверхности на доске.



Симулятор позволяет тренировать чувство равновесия, поэтому вполне подойдет и тем, кто увлекается скейтом или сноубордом. Здесь также можно оттачивать трюки и изучать поведение разных досок на воде. Стоимость такого тренажера в зависимости от конфигурации начинается от 15 млн рублей, а часовое занятие обойдется в 2300 рублей.



Повысить эффективность тренировок горнолыжников тоже помогает симулятор. Установка впечатляет: ширина 7,5 м, три проектора с суммарным разрешением 6К, стереозвук и качественное воспроизведение механики катания — причем не только на лыжах, но и на сноуборде.



Встроенные оптические датчики считывают десятки параметров: положение лыж, давление и многое другое. Можно менять тип снежного покрытия, регулировать крутизну склона и скорость, имитировать кочки и рытвины, выбирать реальные трассы. Новичкам тренажер позволяет понять основы техники и побороть страх, а опытным райдерам — заучить трассы, повысить выносливость и восстановиться после травм. Это российская разработка, которая теперь производится в трех странах. Цены на установку начинаются от 20 000 евро за вариант 3,5 м.



Похожие тренажеры — с виртуальной реальностью — есть и у автогонщиков. Самый продвинутый — в Европе у производителя шасси для гоночных серий. Это овальная капсула на гидравлических амортизаторах, которая парит в воздухе, имитируя перегрузки во время движения. Все органы управления — точь-в-точь как у реального болида, воссоздается даже жара в салоне. Цена такого симулятора — несколько миллионов долларов. В Москве есть полупрофессиональные, они существенно проще, зато доступны всем желающим.



У врачей появился симулятор родов, который обладает высокой анатомической достоверностью и способен имитировать родовой процесс от отхождения вод до появления на свет ребенка. В зависимости от сценария, который задается через компьютер, все может сопровождаться десятками видов осложнений, криками и судорогами. Манекену можно делать инъекции, вентилировать легкие, измерять давление.



Симулировать можно даже сложнейшие операции на сосудах головного мозга и сердца. Подробности — в сюжете.