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    Новации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых. гаджеты, изобретения, инвалиды, слепые, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых

    Новации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых

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    Новации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых

    Новации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых

    Новации для незрячих: как технологии способны упростить жизнь слепых

      В России начинают в массовом порядке готовить специалистов-тифлокомментаторов, которые помогают слепым смотреть кино и театральные постановки. Мысль о том, что такое возможно, несколько непривычна, но что мы вообще знаем о жизни тех, кто не видит, и о том, какие чудеса техники им в последнее время помогают?

      В России подготовлено уже более 50 тифлокомментаторов. И их работа, и другие новации помогут незрячим чувствовать себя комфортно в театрах, на спортивных и городских мероприятиях и на выставках.

      В Московском губернском театре уже девять спектаклей сопровождаются комментариями. На составление одного такого перевода для незрячих уходит около двух месяцев. В Пушкинском музее есть шесть тактильных картин, выполненных в технике рельефной печати. За счет специальных чернил мастера смогли сделать лица гладкими, а одежду шершавой. Правда, и тут нужен тифлокомментатор.

      В Москве специализированный фонд «Со-единение» сделал даже целый полигон, куда разработчики со всей страны привозят свои устройства для тестов. Идея из Самары — перчатка для общения в мессенджерах, чтения электронной почты и набора текста. Пишет гаджет на выпуклой азбуке Брайля, удары пальцами обозначают буквы, а прочесть написанное позволяют встроенные вибромоторы.

      Разработчики из Твери задались вопросом, как помочь незрячим голосовать так же тайно, как и другим людям. Ответ — снабдить бюллетени радиометками и использовать устройство, которое эти метки считывает. Такие же метки помогут разобраться, где на участке урна, а где кабинки. Полномасштабный тест уже прошел на выборах президента, правда, пока только на одном участке — на предприятии, где работают незрячие.

      Чудеса техники в перспективе должны помочь слабовидящим без проблем ориентироваться в любой обстановке. Команда Виталия Китаева — разработчика из Петербурга — изначально занималась зрением для роботов, а теперь делает нечто подобное и для людей. Навигатор с камерой и сенсорами не только ведет по заданному маршруту, но и рассказывает, что находится вокруг, учитывает углы поворотов и предупреждает о препятствиях на пути.

      А проект «Говорящий город» (тоже из Петербурга) открывает перед незрячими двери общественного транспорта, магазинов, аптек и банков.

      Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».

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