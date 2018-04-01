«Вода будет дороже золота»: шокирующие пророчества Ванги

Подлинные пророчества Ванги, которые сбываются одно за другим. Что ясновидящая говорила о загадочной гибели Юрия Гагарина? Зачем она сообщила Вячеславу Тихонову ошибочную дату смерти? Где и как на самом деле умер Гитлер? И какой Ванга видела третью мировую войну?
Первый в истории телевидения откровенный рассказ доктора Петрова о тайнах и пророчествах Ванги в эфире «Новых русских сенсаций» в минувшее воскресенье вызвал широчайший резонанс и небывалый шквал откликов простых телезрителей.
Иван Петров, врач Ванги: «Она действительно была одним контактером, человеком, который получал информацию, которую не каждый человек может получить».
Именно с ним Ванга делилась самым сокровенным. Она рассказывала ему то, чего не говорила никому. За полгода до смерти Сталина Ванга одна видела, что победителю Гитлера осталось совсем недолго.
Ванга: «Врата в иной мир для Сталина уже открылись».
И пугающе точно, до деталей, предрекла, как именно умрет Индира Ганди.
Ванга: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье».
Премьер-министр Индии погибнет от пуль своих телохранителей, решив не надевать бронежилет под шафрановое платье.
Личный биограф и хранительница откровений Ванги Жени Костадинова начала по крупицам собирать картину будущего еще при жизни бабы Ванги. Некоторые она согласилась обнародовать специально для зрителей НТВ.
Жени Костадинова: «Ее слова подсказывают, что будет катастрофа и что вода будет дороже золота и нефти. Однажды, говорит она, будете обменивать золото на воду. Идет речь о питьевой воде. Не будет воды для питья. И говорит она: вы будете закрывать воду в банки, и большая битва в мире будет за воду».
А что знала Ванга о третьей мировой войне?
Жени Костадинова: «Ванга говорит, что мир пройдет через свои испытания, потому что мы уничтожаем природу и она нам отомстит. И если мы говорим об апокалипсисе, то это связано с природными катаклизмами. О третьей мировой войне не говорит, но подсказывает, что, если будет такая, она будет на религиозной основе. Все люди будут в этой войне».
Многое из того, что предсказывала Ванга, ее близкие до сих пор хранят в тайне. Почему много лет так пугающе молчит ее приемный сын Димитр? Что недоговаривает личный врач Ванги — доброжелательный и улыбчивый доктор Петров? Что же скрывают от нас в кругу избранных и посвященных? Сегодня пришло время рассказать все. Продолжение нашумевших воспоминаний личного врача ясновидящей — в новом выпуске программы «Новые русские сенсации».
Иван Петров, врач Ванги: «Она действительно была одним контактером, человеком, который получал информацию, которую не каждый человек может получить».
Именно с ним Ванга делилась самым сокровенным. Она рассказывала ему то, чего не говорила никому. За полгода до смерти Сталина Ванга одна видела, что победителю Гитлера осталось совсем недолго.
Ванга: «Врата в иной мир для Сталина уже открылись».
И пугающе точно, до деталей, предрекла, как именно умрет Индира Ганди.
Ванга: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье».
Премьер-министр Индии погибнет от пуль своих телохранителей, решив не надевать бронежилет под шафрановое платье.
Личный биограф и хранительница откровений Ванги Жени Костадинова начала по крупицам собирать картину будущего еще при жизни бабы Ванги. Некоторые она согласилась обнародовать специально для зрителей НТВ.
Жени Костадинова: «Ее слова подсказывают, что будет катастрофа и что вода будет дороже золота и нефти. Однажды, говорит она, будете обменивать золото на воду. Идет речь о питьевой воде. Не будет воды для питья. И говорит она: вы будете закрывать воду в банки, и большая битва в мире будет за воду».
А что знала Ванга о третьей мировой войне?
Жени Костадинова: «Ванга говорит, что мир пройдет через свои испытания, потому что мы уничтожаем природу и она нам отомстит. И если мы говорим об апокалипсисе, то это связано с природными катаклизмами. О третьей мировой войне не говорит, но подсказывает, что, если будет такая, она будет на религиозной основе. Все люди будут в этой войне».
Многое из того, что предсказывала Ванга, ее близкие до сих пор хранят в тайне. Почему много лет так пугающе молчит ее приемный сын Димитр? Что недоговаривает личный врач Ванги — доброжелательный и улыбчивый доктор Петров? Что же скрывают от нас в кругу избранных и посвященных? Сегодня пришло время рассказать все. Продолжение нашумевших воспоминаний личного врача ясновидящей — в новом выпуске программы «Новые русские сенсации».
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