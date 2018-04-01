Католики и протестанты по всему миру отмечают Пасху

Католики, лютеране и представители других протестантских церквей празднуют Пасху. Она отмечается семь дней.

Традиции в разных странах имеют много общего, но у каждого народа есть и свои обычаи. В Польше пекут особые пасхальные «бабки» из дрожжевого теста, которые символизируют весну и плодородие. Чехи готовят сладкие круглые булки с миндалем и изюмом — «мазанцы». Словаки подают на стол «паску», похожую на традиционную православную пасху из творога. В Италии на стол ставят специальный кекс в форме птицы — «пасхальную голубку». В Германии разноцветными яйцами украшают мосты и фонтаны — это символизирует «пасхальные ручьи». В большинстве европейских стран Страстная и Пасхальная недели являются школьными каникулами.



В Москве торжественные мессы пройдут в костелах Святого Людовика и Непорочного зачатия Девы Марии. Мессы служат на разных языках: русском, испанско-португальском, армянском, польском, латинском, английском и французском.