С 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии

Сегодня в России повышается размер социальной пенсии. Она станет больше на 255 рублей и составит 9062 рубля.
Повышение затронет почти четыре миллиона пенсионеров.
Одновременно будут увеличены другие выплаты. Так, прибавку получат участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды.
Индексация коснется и военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также их семей. Вырастут пособия у тех, кто пострадал при радиационных или техногенных катастрофах, а также у работников летно-испытательного состава.
И еще одно нововведение: с 1 апреля каждый сможет оценить качество оказанной медицинской помощи. Высказать свое мнение можно будет на портале госуслуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье». Эксперимент поможет сделать портал более функциональным.
Одновременно будут увеличены другие выплаты. Так, прибавку получат участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды.
Индексация коснется и военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также их семей. Вырастут пособия у тех, кто пострадал при радиационных или техногенных катастрофах, а также у работников летно-испытательного состава.
И еще одно нововведение: с 1 апреля каждый сможет оценить качество оказанной медицинской помощи. Высказать свое мнение можно будет на портале госуслуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье». Эксперимент поможет сделать портал более функциональным.
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