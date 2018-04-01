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    С 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии. дети и подростки, инвалиды, пенсии, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии

    С 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии

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    С 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии

    С 1 апреля у 4 млн россиян выросли пенсии

      Сегодня в России повышается размер социальной пенсии. Она станет больше на 255 рублей и составит 9062 рубля.

      Повышение затронет почти четыре миллиона пенсионеров.

      Одновременно будут увеличены другие выплаты. Так, прибавку получат участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды.

      Индексация коснется и военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также их семей. Вырастут пособия у тех, кто пострадал при радиационных или техногенных катастрофах, а также у работников летно-испытательного состава.

      И еще одно нововведение: с 1 апреля каждый сможет оценить качество оказанной медицинской помощи. Высказать свое мнение можно будет на портале госуслуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье». Эксперимент поможет сделать портал более функциональным.

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