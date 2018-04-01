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    Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики. Северный Кавказ, газ, геология, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГеологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

    Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

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    Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

    Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

    Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

      Свой профессиональный праздник сегодня отмечают геологи. Дело суровое, требования жесткие. Например, на Чумпаловской разведывательной скважине за попытку пронести на работу спиртное — полумиллионный штраф. Строгие правила вполне оправданы. Работы на этой скважине — первый подобный проект в Северо-Кавказском нефтегазовом регионе. А неизведанное чревато сюрпризами.

      Сокровища юрского периода таятся на глубине шести километров. К ним пытались добраться еще в советское время, но тогда отечественной промышленности не хватило технологий. Зато сейчас их успешно освоили китайцы, построившие вышку в чистом поле. Нелегкая жизнь заставила чумпаловских буровиков учить иероглифы.

      Но не все на буровой made in China, важнейшие агрегаты — российского производства. К примеру, «долото» — с его помощью из недр земли извлекают керн — образец горной породы, в котором могут быть нефтегазовые частицы. По проекту необходимо извлечь 1250 метров керна.

      Чумпаловская скважина — разведывательная. Нет стопроцентной гарантии, что именно на этом участке найдут черное золото, но геологоразведка обещала хорошие шансы. Специалисты Росгеологии уже добурились до мелового периода. Газоконденсата в образцах, по предварительным данным, не обнаружено. Зато геолог Абубакаров заметил на керне загадочные следы древней органики.

      Образцы керна заливают парафином, чтобы сохранить породу в первозданном виде, ведь драгоценные нефтегазовые частицы быстро испаряются.

      На современной буровой все максимально автоматизировано, но без людей все равно не обойтись. Чумпаловскую в круглосуточном режиме обслуживают несколько десятков человек. Опытные буровики говорят, что главное — выдержать на станции первые три месяца, не сломаться от монотонного, изнурительного труда.

      Дмитрий Поволоцкий, буровой мастер: «Это идет с самых-самых начал бурения. Так заведено. Здесь требуется мужская закалка. Здесь нюни не справляются с работой, бросают перчатки и говорят, нам это не нужно».

      Выход с огороженной территории буровой запрещен. Когда вахта длится полгода, вынести такое по силам не каждому. Но у команды Чумпаловской, говорит местный старейшина Исса Картоев, есть все шансы довести разведку до конца. Специалистам Росгеологии предстоит пробурить здесь еще три километра породы — это примерно год круглосуточной работы.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Максима Березина.

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