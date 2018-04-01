Геологи Чумпаловской скважины наткнулись на загадочные следы древней органики

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают геологи. Дело суровое, требования жесткие. Например, на Чумпаловской разведывательной скважине за попытку пронести на работу спиртное — полумиллионный штраф. Строгие правила вполне оправданы. Работы на этой скважине — первый подобный проект в Северо-Кавказском нефтегазовом регионе. А неизведанное чревато сюрпризами.

Сокровища юрского периода таятся на глубине шести километров. К ним пытались добраться еще в советское время, но тогда отечественной промышленности не хватило технологий. Зато сейчас их успешно освоили китайцы, построившие вышку в чистом поле. Нелегкая жизнь заставила чумпаловских буровиков учить иероглифы.



Но не все на буровой made in China, важнейшие агрегаты — российского производства. К примеру, «долото» — с его помощью из недр земли извлекают керн — образец горной породы, в котором могут быть нефтегазовые частицы. По проекту необходимо извлечь 1250 метров керна.



Чумпаловская скважина — разведывательная. Нет стопроцентной гарантии, что именно на этом участке найдут черное золото, но геологоразведка обещала хорошие шансы. Специалисты Росгеологии уже добурились до мелового периода. Газоконденсата в образцах, по предварительным данным, не обнаружено. Зато геолог Абубакаров заметил на керне загадочные следы древней органики.



Образцы керна заливают парафином, чтобы сохранить породу в первозданном виде, ведь драгоценные нефтегазовые частицы быстро испаряются.



На современной буровой все максимально автоматизировано, но без людей все равно не обойтись. Чумпаловскую в круглосуточном режиме обслуживают несколько десятков человек. Опытные буровики говорят, что главное — выдержать на станции первые три месяца, не сломаться от монотонного, изнурительного труда.



Дмитрий Поволоцкий, буровой мастер: «Это идет с самых-самых начал бурения. Так заведено. Здесь требуется мужская закалка. Здесь нюни не справляются с работой, бросают перчатки и говорят, нам это не нужно».



Выход с огороженной территории буровой запрещен. Когда вахта длится полгода, вынести такое по силам не каждому. Но у команды Чумпаловской, говорит местный старейшина Исса Картоев, есть все шансы довести разведку до конца. Специалистам Росгеологии предстоит пробурить здесь еще три километра породы — это примерно год круглосуточной работы.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Максима Березина.